"Ça faisait des années qu'on attendait ça" : pour son ouverture à Laval, Burger King attire les foules

C'est une ouverture que les Lavallois attendaient, pour certains, depuis des années... Le Burger King, enseigne américaine de restauration rapide, a ouvert son tout premier restaurant dans notre département ce mercredi. Une ouverture qui a provoqué un certain engouement.

10h45, mercredi... des petites files de passants et de voitures se forment en face du Carrefour, dans le quartier Grenoux de Laval (Mayenne). Ces passants ont tous en commun une même envie, gourmande, celle de découvrir la toute nouvelle enseigne de restauration rapide qui s'est installée ce mercredi, le Burger King. La chaîne de fast-food est connue dans le monde entier, mais c'est la toute première fois qu'elle ouvre un restaurant en Mayenne. Marion, Emilie et Camille regardaient depuis plusieurs mois déjà l'avancée des travaux depuis leurs bureaux situés à 150 mètres du parking. Quand la date d'ouverture a été fixée, elles n'ont pas hésité un seul instant et ont choisi de prendre quelques menus à emporter ce mercredi midi.

A peine une heure après l'ouverture du restaurant, des dizaines de Mayennais ont passé leur toute première commande. Certains connaissaient déjà la carte, d'autres l'ont découvert : "on m'a dit que c'était bien mieux que d'autres fast-food", explique ainsi Ewan qui a commandé pour deux amis à lui. Fabien lui est venu avec plusieurs amis de son CFA. Ils ont fait le chemin en voiture pour tester le service "drive", bien contents de ne plus avoir à enfiler les kilomètres jusqu'au Mans pour déguster le fameux Whopper. Parmi ces premiers clients, l'on retrouvait de nombreux étudiants, venus profiter d'un petit moment gourmand entre leurs partiels ou révisions de leurs partiels : "Ça remonte un petit peu le moral et ça fait passer le temps".

Les Lavallois ont pu découvrir ce mercredi l'intérieur de cette nouvelle enseigne de restauration rapide © Radio France - Laurine Benjebria

Il n'y avait pas que des adolescents dans la file ce mercredi midi, quelques enfants ont réussi à convraincre leurs grands-parents : "Elles pourront dire à leurs parents qu'elles y sont allées pour la première fois, en tant que mamie je veux leur faire plaisir", admet Monique qui garde ses deux petites-filles pendant les vacances. Eliah lui a une très bonne excuse, la date d'ouverture est un petit cadeau pour lui qui vient de souffler ses douze bougies : "Je suis venu parce que ça ouvrait le jour de mon anniversaire", se réjouit-il devant sa mère. Un sourire qui réchauffe le coeur de pas mal de clients très heureux de participer à l'événement. Dominique aussi a voulu faire plaisir à ses enfants quelques menus, mais elle est catégorique : "Ce n'est pas le Messi, je ne viendrai pas tous les quatre matin, je préfère faire mes propres burgers".