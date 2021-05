"Ça fait 18 ans qu'on attend !" : boîtes de nuit fermées, l'impatience des jeunes bordelais

Cela fait plus de 14 mois que le monde de la nuit est à l'arrêt complet. Les patrons des discothèques n'en peuvent plus, mais ils ne sont pas les seuls : les fêtards, jeunes (ou moins jeunes) aussi se languissent des dancefloors !

Elles sont fermées depuis plus de 440 jours. Les discothèques, boîtes de nuit, dancings ou clubs, appelez-les comme vous voulez, font partie des derniers lieux à n'avoir pas rouvert - et n'ont aucune visibilité sur la suite.

"Les boîtes de nuit, c'était toute ma jeunesse, alors je comprends que ça manque aux jeunes"

"Je viens d'avoir 18 ans, je voulais aller en boîte le jour de mon anniversaire et twerker comme un fou !" Ce jeune Bordelais n'en peut plus. Lui et ses copines ont patienté toute leur adolescence, avant d'atteindre l'âge sacré qui devait leur permettre, enfin, de passer les portes des discothèques en toute légalité. "Ça fait 18 ans qu'on attend !" rigole son amie. Hélas, ils doivent prendre leur mal en patience.

"On espère que cet été, ce sera possible. Sinon, comment on va faire ? On va se retrouver aux plages ou sur les quais, et au final ça va être la même chose : on sera tous regroupés."

"Moi, les boîtes de nuit c'était toute ma jeunesse, alors je les comprends, les jeunes, que ça leur manque de faire la fête en boîte", sourit ce sexagénaire. Sa compagne, 58 ans, confirme : "Oui, je suis pour la réouverture des boîtes de nuit. Il vaut mieux qu'ils soient en sécurité dedans, que dehors et d'avoir des affrontements pour rien."

Qu'en pensent les maires du littoral girondin ?

Comme ces Bordelais, plusieurs élus du littoral girondin votent pour la réouverture des clubs. Aucun n'a signé la tribune parue ce lundi dans Le Parisien, mais ils en partagent l'esprit : "Si la situation sanitaire le permet, et si les discothèques prennent des mesures afin de pouvoir limiter la jauge, je suis favorable à la réouverture", confirme Patrick Davet, maire de La Teste-de-Buch. "Sur le bassin d'Arcachon, nous avons cette jeunesse qui quitte à deux heures du matin les établissements, et se réfugie sur la plage souvent, et continue à consommer de l'alcool. La gestion de ce flux est assez difficile."

Adjoint au maire de Vendays-Montalivet, Laurent Barthélémy est du même avis. "On fait entièrement confiance aux patrons sur comment rouvrir leur établissement. Il n'y a pas de protocole sanitaire quand il y a des fêtes sauvages, donc autant avoir un protocole sanitaire en rouvrant les boîtes de nuit."

"Demander à des gens au pic de leur forme à deux heures du matin de ne pas danser, c'est parfaitement impossible"

Rouvrir les discothèques pour acheter la paix sociale ? Fausse bonne idée, selon le maire de Lacanau, Laurent Peyrondet. "J'ai moi-même été patron de boîte de nuit pendant 30 ans, je sais exactement ce qu'il s'y passe", explique-t-il. Selon lui, on ne pourra rouvrir que lorsqu'on sera en capacité de ne plus respecter les gestes barrière. "Demander à des gens qui sont alcoolisés et au pic de leur forme à deux heures du matin, de ne pas aller danser ou se serrer les uns contre les autres, c'est parfaitement impossible. Donc je souhaite que les discothèques rouvrent, mais dans des conditions normales, une fois qu'on aura atteint l'immunité collective et je pense qu'elle sera atteinte début juillet."