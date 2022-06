"Ça fait 35 ans qu'on attendait ça", des personnes autistes emménagent dans leurs propres maisons à Avoine

"Vivre une vie normale" même si on est atteint d'autisme, c'est ce que vont vivre les 16 nouveaux résidents de la résidence Mon Appart' d'Avoine en Indre-et-Loire. Ils vont habiter entre leurs studios et des parties communes. En France, c'est seulement la troisième structure de ce genre.

Profiter d'une vie en autonomie même si on est atteint d'autisme, c'est le pari de la résidence Mon Appart' à Avoine, résultat d'un partenariat entre l'association ADMR et le bailleur social Touraine Logement. Huit des seize résidents ont emménagé ce mardi 7 juin dans leurs studios avec jardins et parties communes. Ils seront accompagnés au quotidien par une aide à domicile.

Patricia, la maman de Teddy : "C'était très important qu'il emmène des photos de Johnny, dont il est fan. Les repères permettent aux personnes autistes de se rassurer." © Radio France - Solène Gardré

La présence d'une aide à domicile

Les cadres sont accrochés, la télé est en place. Ce 7 juin c'est le grand jour pour Sylvain, 38 ans : il s'installe pour la première fois dans un studio rien qu'à lui. "Ma femme et moi ça fait 35 ans qu'on attendait un projet comme ça", réagit son papa Michel. "Des appartements locatifs et inclusifs avec de l'aide à la personne."

Car bien que les seize résidents soient autonomes dans leurs studios, ils pourront être accompagnés à toute heure par une aide à domicile. Ce qui rassure Chantal, la maman de Sarah, 41 ans : "C'est la première fois qu'elle va être autonome et elle ne va pas habiter chez maman", sourit-elle. "Sarah a quand même besoin d'aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Mais je pense que c'est tout aussi important qu'elle ait son propre studio."

Les travaux de la résidence Mon Appart' ont débuté il y a cinq ans environ. © Radio France - Solène Gardré

Sarah vivra dans un studio de 28 mètres carrés, avec un jardin et des activités organisées. Un tel dispositif, c'est rare. Le projet est porté depuis près de 20 ans par des parents "qui voulaient que la vie de leur enfant ressemble le plus possible à une vie normale", explique Dominique Tijou, de l'association ADMR.

Le projet interpelle : les responsables ont déjà reçu des appels d'associations et de structures d'autres départements qui aimeraient peut-être créer leurs propres résidences.