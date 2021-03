"Ça fait du bien de revoir les clients" : à Caen, des restos investissent des chalets pour vendre à emporter

Place aux Restos ! C'est le nom de l'opération qui a démarré ce lundi midi à Caen pour aider les restaurateurs dont les établissements sont actuellement fermés. Les chalets du marché de Noël ont été ressortis du hangar où ils sont remisés pour être mis à disposition gratuitement. Onze restaurateurs ont répondu présents. Ils se sont installés dans dix chalets, disposés sur la Place de la République et Boulevard Maréchal Leclerc, certains se partageant le même chalet.

Manon et sa collègue ont investi un des chalets, avec un menu complet pour ce premier midi. "On propose une soupe de légumes du marché, une couronne de volaille aux épices avec des petits légumes et en dessert un douillon de pommes bio avec un caramel au beurre salé". Tout est fait maison, et se mange avec les doigts. "On n'a pas prévu de couverts pour que ce soit plus facile, et on a voulu que ce soit simple, nourrissant et copieux" explique la jeune femme. Le restaurant où elle travaille, le Pavillon, est situé un peu à l'écart du centre ville. Et il ne fait actuellement, comme ses collègues, que de la vente à emporter, alors revoir des clients ça fait du bien. "C'est quand même l'esprit de la restauration de rencontrer du monde, on en profite pour se présenter, et quand on rouvrira on espère les revoir!"

Les débuts sont encore un peu timides en ce premier jour, mais quelques clients sont déjà là. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Les débuts sont encore un peu timides en ce premier jour. Mais déjà certains salariés sont là pendant leur pause déjeuner comme Jonathan. "Je n'ai pas beaucoup de temps, et j'ai acheté à emporter, mais c'est bien il y a du choix, et je découvre des restaurants où je n'ai pas l'habitude d'aller parce qu'ils sont loin de mon travail". Nicole, elle, a le temps. Cette retraitée habite à côté. Elle est venue acheter des viennoiseries. "Un petit plus ! Je trouve cette opération formidable, ça fait du bien de voir toute cette activité, tous ces jeunes qui se démènent".

"On a voulu que ce soit simple et copieux, et tout est fait maison"... Reportage en ce premier jour Copier

Mais ce regroupement de chalets ne risque-t-il pas de créer un afflux de monde sur la place ? "On veille à ce que tout se passe dans les régles, indique Ludwig Willaume adjoint au maire. Le mot d'ordre du gouvernement ce week-end, c'est de faire le maximum de choses en extérieur, et on veillera au grain". En témoigne une patrouille de la police municipale qui passe au même moment. Pour l'instant dix chalets sont mis à disposition. Mais il pourrait y en avoir plus si d'autres restaurateurs se montrent intéressés.

"On ne sait pas si on va gagner de l'argent, mais on est surtout là pour retravailler et retrouver les clients" Copier

Économiquement, cette opération sera-t-elle intéressante pour les restaurateurs ? "Aucune idée, avoue Jean François Roussel, le patron de la Table de JF à Caen. Mais de toute façon on ne paye pas de loyer pour le chalet, donc on verra. En attendant, ça nous refait travailler, voir des clients, et c'est déjà ça !"