"Ça fait du bien" : le plaisir de retrouver la Fête des vins de Bourgueil, après deux ans de Covid

Il régnait comme un air d'avant sur le boulevard Heurteloup, ce samedi 19 mars. La Fête des vins de Bourgueil a fait son grand retour à Tours, après deux éditions annulées à cause du contexte sanitaire. Une 18e édition qu'attendaient avec impatience les Tourangeaux et la quarantaine de vignerons présents.

Un moment de rencontre et de partage entre Tourangeaux et vignerons

Verre à la main, Gretchen et Marie naviguent entre les stands, avec quelques arrêts dégustation. "Est-ce qu'on peut goûter le rouge, s'il vous plaît ?" Millésime 2018. "Très agréable, fruité et une bonne tenue en bouche", commentent les deux femmes. "On était curieuses de connaître ces vins. C'est aussi l'occasion de rencontrer du monde et on en profite avec les vignerons, ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus."

La Fête des vins de Bourgueil est l'occasion pour les vignerons de faire découvrir leurs vins aux Tourangeaux. © Radio France - Chloé Martin

Un plaisir partagé par les professionnels présents, comme Eric Meslet, installé à La Chapelle-sur-Loire. "On est toujours contents de venir voir les Tourangeaux et de pouvoir leur présenter notre travail. C'est l'aboutissement d'un long processus pour arriver jusqu'à la bouteille. Même si on voit bien que les habitudes ont changé", constate-t-il.

Une respiration après deux années compliquées par le Covid

La crise sanitaire n'a pas épargné les viticulteurs. "Les gens ne sortaient plus, les restaurants étaient fermés, commercialement, ça a été très tendu. Climatiquement, aussi, avec les épisodes de gel. Tout ça regroupé fait que ces deux dernières années ont été extrêmement pénibles", explique François Audebert. Le vigneron bourgueillois a lui perdu 20% de chiffre d'affaires par an. Beaucoup ont dû s'adapter, en exportant, ou en mettant en place un système de drive.

Après deux éditions annulées, le boulevard Heurteloup à Tours accueille de nouveau la Fête des vins de Bourgueil. © Radio France - Chloé Martin

Ça va aller mieux ! - François Audebert, vigneron à Bourgueil

Mais il se veut aujourd'hui optimiste. "On est encore dans l'incertitude mais vous voyez, il y a un rayon de soleil, un petit peu de foule. Ça va aller mieux !" Un enthousiasme présent également chez les Tourangeaux, dont beaucoup repartent avec plusieurs bouteilles sous les bras. "Six bouteilles de rosé pour refaire le stock !", sourit Thierry.

Lui et sa femme Brigitte ont déjà retrouvé leurs habitudes. "On connaît le domaine de la Chanteleuserie donc on leur rend une petite visite. Et on espère que dans les prochains mois, on va reprendre une vie à peu près normale. Et donc, place aux bons repas et au vin !"