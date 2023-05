"Ça fait ressurgir de bons souvenirs" : le Stado Rugby a fêté les 50 ans de son titre de Champion de France

La Halle Marcadieu de Tarbes s'est parée de fanions rouges et blancs ce 20 mai 2023, pour commémorer un jour anniversaire de taille pour le club de rugby de la ville, le Stado, ou Stadoceste comme les anciens l'appellent. Il y a 50 ans, le 20 mai 1973, les joueurs tarbais gagnaient contre Dax le titre de Champion de France, et soulevaient pour la deuxième (après le titre de 1920) et dernière fois de leur histoire le Bouclier de Brennus.

Le 20 mai 1973, Tarbes l'emportait sur Dax, à Toulouse, et décrochait le titre de Champion de France (à droite de l'image, le tout jeune Alain Saves) © AFP - STAFF / AFP

C'est pour commémorer cet événement sportif historique pour Tarbes que s'est tenue ce samedi une journée festive sous la Halle Marcadieu, en présence d'anciens joueurs de l'époque, de centaines de visiteurs, et d'élus du département des Hautes-Pyrénées : députés, sénatrice, représentants de la région et de la mairie de Tarbes, préfet. Sous la Halle, en plus de la scène où ont eu lieu les discours, une exposition sur le Stado a été installée, avec de vieilles photos, d'anciens maillots, et des coupures de presse retraçant la victoire de 1973 et toute l'histoire du club.

De quoi faire remonter beaucoup de souvenirs, et beaucoup d'émotion, notamment pour Alain Saves, champion de France avec le Stado. "Ca remue beaucoup les tripes et ça fait ressurgir de bons souvenirs" souffle-t-il. En 1973, il n'avait pas tout à fait 20 ans, et il était demi-de-mêlée dans l'équipe. Il est touché de voir que de nombreux supporters anciens et nouveaux se sont réunies sous la Halle : "Le temps a passé, mais les gens viennent voir, ils discutent, ils se rappellent : 'moi j'étais là, à tel endroit, à tel moment'... et ça fait plaisir parce qu'on ne nous a pas oublié ! J'ai vu des personnes de 90 ans qui se souviennent de ce jour comme si c'était hier".

D'anciens maillots, de vielles photos et unes de journaux étaient exposées sous la Halle Marcadieu © Radio France - Flore Catala

Michel n'a pas 90, mais 78 ans. Il avait 28 ans le jour de la victoire contre Dax. Il était dans les gradins, et lui aussi s'en souvient comme si c'était la veille. Il raconte un tir au pied long de 50 mètres, le stress de voir Dax, archi favori à l'époque, l'emporter, et puis le soulagement de la victoire : "on a fait la fête... terrible !". Alors venir commémorer les 50 ans du titre, et voir les anciens joueurs, c'était pour lui une évidence : "j'avais peur de ne pas reconnaître les joueurs" confesse-t-il dans un sourire.

Un hommage aux anciens joueurs aujourd'hui disparus

Annie, elle, est contente de venir pour "leur rendre hommage" à ces anciens joueurs, pour certains aujourd'hui décédés. François est du même avis : "c'est hyper important ! C'est aussi important que la Première Guerre mondiale pour moi !" plaisante-t-il, "c'étaient des gladiateurs, des joueurs, des vrais, ils étaient pas payés, ils jouaient pour le maillot, ils suaient pour le club. Vraiment c'étaient des garçons formidables, et ils sont restés formidables !".,

Joël Pécune faisait partie de ces "gladiateurs". Le 3/4 centre international avait 22 ans le 20 mai 1973. Comme les supporters, il a un souvenir bien précis du match : "j'ai eu le plaisir de marquer le premier essai ! Et puis j'étais au milieu du terrain, c'était merveilleux, c'était magnifique, il y avait du blanc et rouge sur tout le stade. Les Tarbais étaient en liesse et la soirée a été, on va le dire, de folie !". Mais ce qui frappe Joël, 50 ans après, c'est de se voir tout jeune sur toutes ces photos en noir et blanc, qu'ils ne connaissaient pas pour certaines : "je me vois jeune, avec des cheveux longs ! Alors qu'aujourd'hui je les ai un peu plus courts et blancs ! C'était le bon temps, c'était la jeunesse, et c'était le plaisir de jouer au rugby".

Des morceaux de poteaux en guise de trophées

Pour récompenser une fois de plus le talent des joueurs de 1973 et leur rendre hommage, des trophées leur ont été distribués, 50 ans après le dernier Bouclier de Brennus. Chacun de ceux qui étaient présents est reparti avec un morceau du poteau de l'ancien terrain du club, avant Maurice Trélut, le stade Jules Soulé, déserté depuis des années, et détruit dans le courant du mois de mai. Les poteaux sont les seuls éléments qui ont été récupéré et découpés en morceaux pour en faire de petits trophées, en souvenir de 1973.

Les trophées pour les anciens Champions de France de 1973 avec le Stado - Flore Catala

Un souvenir qui paraît tout de même bien loin aujourd'hui. Cinquante ans après, le Stado Tarbes Pyrénées Rugby évolue deux divisions en dessous de l'élite du rugby français, en Nationale, et peine à survivre face à des problèmes de budget. Alors une victoire comme celle de 1973, "on ne verra plus ça maintenant, de nos jours" concède Romain, 33 ans, venu avec son père qui à 12 ans, avait assisté au match contre Dax devant la télévision, et en avait eu à l'époque "les larmes aux yeux".

TARBES - US.DAX - 1973 -