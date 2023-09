"Ça fait un peu oublier la maladie" : des cours scolaires à l'hôpital des enfants de Bordeaux

"Je trouve ça cool de pouvoir continuer d'apprendre, même à l'hôpital !" Eva, 14 ans, est atteinte de cystinose, une maladie génétique rare. Cette patiente de l'hôpital des enfants de Bordeaux reçoit chaque jour dans sa chambre la visite de professeurs spécialisés de l'Education nationale. "Il y a besoin pour ces enfants d'avoir une véritable école à l'hôpital", explique Yann Bubien, le directeur général du CHU de Bordeaux qui lance un appel aux mécènes pour construire deux salles de classes.

ⓘ Publicité

"L'école fait partie de la prise en charge globale"

Vêtue d'une blouse blanche, Laetitia Gilles-Million n'est pas soignante mais professeure des écoles spécialisée au CHU de Bordeaux. La jeune femme est l'une des huit enseignants de l'équipe pédagogique détachée au sein de l'hôpital des enfants. "Pour le moment, nous intervenons dans les chambres. Il y a le bruit des machines, la perfusion qui sonne... On souhaite recréer vraiment l'environnement scolaire pour les sortir de leur statut de petits patients."

La professeure des écoles Sophie Lopinet avec l'un de ses élèves, Johan, à l'hôpital des enfants du CHU de Bordeaux. © Radio France - Jules Brelaz

Souffrant d'une maladie chronique, Johan, 13 ans, est l'un des jeunes patients accueillis au troisième étage de l'hôpital des enfants de Bordeaux. Malgré ses séjours d'hospitalisation, malgré sa pompe à insuline, l'adolescent continue de suivre son programme scolaire depuis son lit médicalisé. "Moi, ça me permet de ne pas être après en retard par rapport aux autres, le temps de réalisation."

Des professeurs sans emploi du temps fixe

"Ces jeunes sont parfois atteints de cancer, de maladie chronique comme une insuffisante rénale, certains souffrent de mucoviscidose ou sont en attente de greffe", explique Sophie Lopinet, professeur des écoles et coordinatrice de l'unité d'enseignement de l'hôpital des enfants de Bordeaux. "On ne les voit pas comme des patients malades mais comme des élèves". Des leçons qui participent à la prise en charge médicale, assure la docteure Brigitte Llanas, responsable du pôle pédiatrique du CHU de Bordeaux qui accueille 300 enfants chaque jour.

Avec le projet des deux classes, les enseignants et les élèves du CHU de Bordeaux gagneraient en confort. © Radio France - Jules Brelaz

"Quand un enfant va un peu mieux, qu'il peut prendre son petit sac et aller en salle de classe. Et bien il est content parce que du coup, il se dit - Tiens, je quitte le lit. Aujourd'hui, on ne me parle pas de bilan sanguin par exemple, j'arrête de ne voir que des soignants", raconte la néphrologue pédiatrique.

Bâtir deux classes à la place de l'ancienne réanimation pédiatrique, "c'est un projet très ambitieux d'une école à part entière dans l'hôpital des enfants, une école complète, plusieurs classes avec des niveaux différents, une bibliothèque, des lieux d'accueil", énumère Yann Bubien, le directeur général du CHU de Bordeaux qui annonçait mercredi 20 septembre la création d'un comité de gouvernance du mécénat.

"Un budget pas encore bouclé"

"Aujourd'hui, on a un financement grâce à des mécènes" (les Sapeurs-Pompiers de Bruges, les Girondins de Bordeaux, les Lions Club de Bordeaux-Tourny et Royan, la Ligue contre le cancer de la Gironde ou encore Stéphanie de Böuard, la gardienne du château Angélus...). Il manque un peu plus de la moitié des fonds nécessaires, soit 110.000 euros environ. Grâce à la générosité des donateurs, le directeur du CHU de Bordeaux a l'espoir de boucler le budget et de "pouvoir, d'ici 18 mois, ouvrir cette belle école au sein de l'hôpital des enfants de Bordeaux".

L'une des salles de jeux de l'hôpital des enfants du CHU de Bordeaux. © Radio France - Jules Brelaz

En attendant, les cours se poursuivent. Avec de grands sourires aux lèvres, sans cartable mais une tablette numérique sous le bras, Christophe Piganeau enseigne l'anglais et le français au CHU de Bordeaux. Les horaires des cours dépendant des soins, "il n'y a rien de fixe dans l'emploi du temps, il faut s'adapter mais on peut compter sur une équipe soudée et solidaire".

Les jeunes hospitalisés souhaitent eux aussi la création de deux classes. "Je pense que ça permettrait d'oublier l'hôpital", témoigne Johan. "Des fois, on est trois ou quatre avec des enfants de la même classe que nous et du coup, ça fait un peu comme si c'était des copains et du coup, ça fait un peu oublier tout ça", conclut Eva, lors de son retour à l'hôpital des enfants pour une hospitalisation de plusieurs jours.

Les donateurs peuvent faire un don en ligne via la plateforme sécurisée du CHU accessible à cette adresse : don.chu-bordeaux.fr