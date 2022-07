"Ça fait un peu peur" : des cours de natation gratuits organisés dans quatre plans d'eau du Bas-Rhin

C'est un petit groupe à l'écart de la plage, encadré par des éducateurs en T-shirt jaune fluo : "Allez, on va dans l'eau avec la frite et on la met sous les bras. Je veux voir les pieds qui flottent !" La dizaine d'enfants participe à un cours d'apprentissage de natation, dans le cadre du dispositif "Nager nature" organisé par le comité de natation du Bas-Rhin. Pendant tout l'été, des sessions de douze jours de formation à la nage sont proposés gratuitement dans quatre plans d'eau de l'Eurométropole de Strasbourg. L'an dernier, entre les mois de juin et septembre, 42 noyades accidentelles se sont produites dans le Grand Est, dont un tiers avec des morts.

Le 19 juin dernier, une femme de 22 ans a été retrouvée morte après s'être noyée dans le lac Achard, à Illkirch-Graffenstaden. C'est là que "Nager nature" a pris ses quartiers jusqu'au 24 juillet. Depuis sa serviette, Emmanuelle ne quitte pas des yeux sa fille de 4 ans, qui boit un peu la tasse. Elle l'a inscrite avant les grosses chaleurs de l'été. "Il y aura forcément plus de monde", redoute la maman. "Les enfants seront moins visibles, on les perd plus facilement de vue."

Trop de monde dans les zones surveillées

C'est aussi ce qu'a remarqué Raphaël Keller, l'un des encadrants de "Nager nature" : "Dans les piscines, il n'y a jamais trop de monde, puisque la quantité de personnes est limitée. Donc forcément, les gens vont se rabattre sur les lacs, qui en plus sont gratuits. Il va y avoir beaucoup de monde", explique l'étudiant en droit. "Et ça joue un rôle au niveau de la visibilité pour les sauveteurs. C'est plus difficile. En plus, quand dans une zone de baignade il y a trop de monde, les gens vont parfois dans des endroits non surveillés alors qu'ils ne savent pas forcément nager. C'est ça qui est dangereux."

Sur la plage, Dominique craint aussi la noyade accidentelle : "Ça va très vite avec un enfant !" La retraitée a emmené son petit-fils Vlad, qui pour l'instant ne quitte pas le bord. "J'aime bien l'eau mais c'est juste que j'aime pas aller trop bas dans l'eau", se justifie le jeune garçon. "J'aimerais qu'il soit à l'aise dans l'eau", continue Dominique. "Et que s'il y a une situation un petit peu à risque qui se produit, qu'il puisse réagir rapidement." "En plus, ici, tous les ans il y a un accident", renchérit Alyssa, une autre maman. "Les lacs, avec tous les tourbillons, ça fait un peu peur..."

Des cours pour adultes

Beaucoup de parents se sont d'ailleurs inscrits en dernière minute, ce que regrette un peu Raphaël Keller. "Là, on est plutôt dans l'urgence d'apprendre à nager", explique-t-il. "C'est dommage qu'on ne puisse pas faire ça tout au long de l'année, pour lisser les choses." L'étudiant espère quand même profiter de ces journées de grosse affluence pour rendre l'opération "Nager nature" encore plus visible. "En nous voyant, peut-être que ça donnera envie à certains d'apprendre à mieux nager. Il faut savoir qu'on a aussi des créneaux pour des ados et des adultes. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse apprendre à nager !"

Néanmoins, Raphaël Keller rappelle que ce n'est pas parce que les enfants ont appris à nager que les parents peuvent les quitter des yeux.

Sessions de formation "Nager nature"

Du 12 au 24 juillet : Lac Achard, Illkirch-Graffenstaden

Du 26 juillet au 7 août (matins) : La Ballastière, Bischheim

Du 26 juillet au 7 août (après-midis) : Reichstett

Du 9 au 21 août : Baggersee, Illkirch-Graffenstaden

Pour s'inscrire gratuitement à une session, il faut appeler directement le 07 49 99 94 31.