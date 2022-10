"Ça fait une présence pour tout le monde": des boîtiers sensoriels offerts à des familles de militaires à Metz

Grégory a du mal à s'en remettre depuis quelques mois. Lors de son dernier retour d'une opération extérieure, sa fille Maya, âgée de deux ans et demi, ne l'a pas reconnu tout de suite. "Quand je suis rentré, elle m'appelait 'tonton'", se souvient le soldat. "Même si on est toujours préparés, ça fait quand même un choc." Grégory et sa famille, comme celles de dix autres militaires du 3e régiment de hussards de Metz, se sont vus remettre par la mairie, vendredi 14 octobre, des Calinange. Ces boîtiers imaginés et fabriqués en Moselle permettent d'enregistrer l'odeur, la voix ou même le rythme cardiaque des parents. Ils sont déjà utilisés par les pompiers de la Moselle .

Cette distribution est destinée aux familles de militaires futurs papas ou déjà pères de jeunes enfants, et qui partiront en opération extérieure dans les prochains mois. Jusqu'ici, les mères se débrouillaient comme elles pouvaient pour incarner la présence du père à distance. "Je laissais trainer un peu partout ses chaussures, ses sandales, ses T-shirts, toutes ses affaires", explique Khadija, la compagne de Grégory. "Comme ça, notre fille sentait sa présence."

Ces objets seront remplacés par le Calinange, qui diffusera aussi des messages vocaux enregistrés par Grégory. "Il n'est pas joignable tout le temps quand il est en mission, donc on ne peut pas l'appeler quand on veut", continue Khadija. "Ça pourra peut-être la calmer. Quand elle voudra son papa à côté d'elle, elle pourra utiliser le boîtier. Et ça fait une présence pour tout le monde ! Même moi, je pense que ça va me rassurer psychologiquement."

Rassurer les mamans

Le Calinange servira aussi pour l'arrivée d'une future petite fille, prévue pour début décembre, quand son père sera déjà parti. "Cette fois, elle ne me connaitra pas du tout", explique Grégory. "On se dit que ce boîtier va peut-être aider. Parce que si je la prends dans les bras la première fois et qu'elle se met à pleurer, ça va de nouveau être très dur... Mais sans le Calinange, je serai vraiment une nouvelle personne pour elle. Tandis que là, elle va se dire 'je connais cette odeur', il y aura comme une impression de déjà-vu". Le militaire doit encore réfléchir au message qu'il enregistrera dans son petit Calinange.

Une solution qui permettra aussi de soulager le quotidien des mamans devant s'occuper seules de ces très jeunes enfants. "Ça me rassure parce que ça me permet de créer un tout premier lien avec le papa, par exemple pour qu'il ne soit pas surpris quand il entendra sa voix pour la première fois.", explique Tatiana, dont l'accouchement est prévu le 24 décembre. "À part ça, on ne peut rien faire, on ne peut pas leur montrer des photos, ils sont trop petits. Donc c'est important d'avoir cette petite peluche, jusqu'à ce qu'ils comprennent par eux-mêmes que papa va rentrer."

"On a l'impression de faire quelque chose de concret pour aider son bébé", renchérit Claire, déjà mère de trois enfants avec Paul, militaire au régiment. Un quatrième est prévu pour avril 2023. "Pour moi, c'est une aide. Un peu comme la maman qui ne peut pas allaiter et à qui on donne un tire-lait. C'est sûr que ça ne remplace pas le contact avec le sein et la facilité de l'allaitement, mais ça reste une aide."

Une reconnaissance innée

Ces boîtiers Calinange ont été créés par une Messine , il y a trois ans. "C'est beaucoup d'émotion et d'honneur parce qu'ils nous font une place dans leur foyer", témoigne Aurore Saintigny, fondatrice de la marque Calinescence. "C'est une reconnaissance innée, puisque l'entourage parental a des marqueurs qui lui sont propres : l'odeur, la voix, les battements du coeur. Et donc on va proposer de continuer de baigner le bébé dans ces éléments pour que cette continuité perdure et soit là pendant qu'ils sont partis mais aussi à leur retour, qui se fera tout en douceur."

Aurore Saintigny a présenté le Calinange aux militaires du 3e régiment de hussards de Metz. © Radio France - Bastien Munch

À terme, une vingtaine de militaires du régiment, futurs ou tout récents papas, recevront un Calinange. Ces boîtiers seront aussi utilisés pour des personnes âgées atteintes de maladies cognitives et des adolescents handicapés ou en grande difficulté.