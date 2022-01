"Ça fait vingt ans qu'on se bat" pour dénoncer la maltraitance en Ehpad, selon une association tourangelle

Le livre-enquête "Les Fossoyeurs" a produit la déflagration attendue. Dans cet ouvrage publié ce mercredi, mais dont les bonnes feuilles sont déjà parues dans le journal Le Monde, l'auteur dénonce des faits de maltraitance au sein des maisons de retraite, notamment celles gérées par Orpea, le leader mondial des Ehpad. Le ministre de la santé Olivier Véran a dit ce mardi ne pas exclure une enquête de l'inspection générale sur l'ensemble de ce groupe privé.

Le livre fait notamment état de personnes âgées rationnées, avec par exemple trois couches par jour seulement, des résidents abandonnés dans leurs excréments ou encore laissés sans soin pendant des jours dans des établissements où le loyer peut pourtant aller de 6.500 euros à 12.000 euros par mois. Des accusations qu'Orpea a contestées dans un communiqué.

La maltraitance, elle existe depuis vingt ans

Ces faits présumés révoltent, mais n'étonnent malheureusement pas Françoise Duchemin. Elle est membre de l'ADIR MR 37, l'Association départementale des intérêts des résidents en maison de retraite. Sa mère, aujourd'hui décédée, a elle-même été victime de maltraitance dans un Ehpad d'Indre-et-Loire. Elle le déplore, rien n'a changé par rapport à la situation qu'elle dénonçait déjà en 2016 dans un rapport transmis au conseil départemental. Des cas de maltraitance lui avaient alors été signalés dans 20 Ehpad tourangeaux, publics comme privés.

Des repas pas donnés, du ménage pas fait, des douches toutes les trois semaines

"Des repas qui ne sont même pas donnés, des médicaments abandonnés sur la table ou par terre, des personnes qui n'arrivent pas à manger tout seul, le ménage qui n'est pas fait, certains établissements où les toilettes complètes, la douche, sont données toutes les trois semaines, vous imaginez?" détaille Françoise Duchemin.

Des directeurs "qui ont envie de faire du bien et pas de faire du chiffre"

"Je ne veux pas accabler le personnel. Mais si on mettait plus de personnel et qu'on embauchait du personnel compétent, formé, suivi ! Je suis infirmière, je sais de quoi je parle. La maltraitance, elle existe depuis vingt ans, dans la plupart des maisons de retraite, il y en a de très bien. Il y a des maisons de retraite admirables avec du personnel formidable. Ces directeurs sont des gens compétents qui ont envie de faire du bien et pas de faire du chiffre".

Elle assure n'avoir eu aucun retour du conseil départemental suite au rapport qu'elle lui a transmis en 2016. De notre côté, nous avons sollicité les services du département. Nous n'avons eu aucune réponse nous non plus.