"Ça fera chaud au cœur": en Ile-de-France, le succès des boîtes de Noël solidaires

Le salon est transformé en atelier du père Noël. Sur la table, les petits cadeaux s'entassent au milieu des ciseaux et des rubans. Kyle, 10 ans, dépose avec attention chaque objet dans sa boîte de Noël. "J'ai choisi les petits cœurs et les barres au chocolat, raconte-t-il fièrement. Comme ça les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent elles peuvent se nourrir, avoir de quoi jouer, de quoi lire."

C'est l'objectif de cette initiative, devenue virale sur les réseaux sociaux. Des centaines de volontaires en Ile-de-France composent des boîtes de Noël solidaires, à destination des plus démunis. Dans les boîtes concoctées par Kyle et sa maman Delphine, résidents de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), il y a de tout : des écharpes faites maison, des produits d'hygiène tout neufs ou encore des livres recyclés.

C'est un geste encore plus nécessaire aujourd'hui, avec l'année 2020 qui a été très compliquée

"C'est un geste encore plus nécessaire aujourd'hui, avec l'année 2020 qui a été très compliquée, confie Delphine, habituée à s'engager chaque année pour les plus démunis. Ça fera chaud au cœur !"

Charlotte s'est portée volontaire pour faire point relais. Elle collecte des dizaines de colis chaque jour. © Radio France - Lise Roos-Weil

Une fois le papier cadeau bien ficelé, direction le point relais, à quelques rues. Des commerçants, des voisins ou des mairies se portent volontaires pour collecter et distribuer les colis. A Boulogne-Billancourt, Charlotte s'est transformée en mère Noël, elle récupère des dizaines de paquets chaque jour. "Ça fait plus de quinze jours qu'on m'en dépose régulièrement, bientôt on ne pourra plus marcher dans l'entrée!" rigole-t-elle, un tas de colis à côté d'elle.

Il y a quelques jours, on a déposé vingt-six boîtes de Noël aux Petites Sœurs des Pauvres

Ils sont plus de trente mobilisés dans le département, en partenariat avec des dizaines d'associations. "Il y a quelques jours, on a déposé vingt-six boîtes de Noël aux Petites Sœurs des Pauvres, explique-t-elle. Avec des chaussettes chaudes, un petit plaid, et puis ce sont surtout les petits attentions qui comptent, des boîtes peintes par les enfants par exemple."

Rien que dans les Hauts-de-Seine, plus de 2400 colis ont été collectés par ces apprentis lutins.