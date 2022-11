"Ça m'a fait du bien" : une association de Tours accompagne les hommes poursuivis pour violences conjugales

C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes ce vendredi 25 novembre. Un fléau malheureusement toujours d'actualité en France. Les appels au 3919, la ligne d'écoute nationale Violences Femmes Info , ont augmenté de 14% en 2021 par rapport à 2019 selon les chiffres de la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) publiés ce mardi.

ⓘ Publicité

Parmi les mesures de lutte, il y a le contrôle judiciaire avec placement probatoire (CJPP), un dispositif expérimental de prise en charge d’une personne poursuivie pour des faits de violences conjugales, prononcé le plus souvent dans l'attente du jugement. Ce dispositif est en pleine expérimentation dans dix villes françaises et notamment à Tours où "La Parenthèse" accompagne des hommes violents. France Bleu Touraine a rencontré Yohan, 32 ans.

Des violences répétées puis le dépôt de plainte

Yohan est accompagné et hébergé par "La Parenthèse" à Tours depuis six mois. Il a frappé sa femme à plusieurs reprises sans qu'elle ne porte plainte. Elle a finalement poussé la porte du commissariat après le geste de trop. Ce jeune homme, casquette sur la tête, barbe brune impeccablement taillée, a été placé en garde à vue après des violences sur son fils. "J'ai mis une gifle à mon fils confie-t-il. La maman en a eu marre des violences à répétition et à porter plainte". À l'époque, Yohan ne maîtrise pas sa colère ni ses émotions. Après la garde à vue, le procureur lui propose d'être suivi par "La Parenthèse", un dispositif entre le contrôle judiciaire simple et la détention provisoire. "J'étais un peu en colère mais j'ai vu qu'il y avait de la bienveillance, j'ai compris que c'était pour mon bien" assure le Tourangeau_._ Les hommes violents sont placés au sein de "La Parenthèse" pendant quatre à six mois, le temps de comparaître devant le tribunal.

Yohan a l'interdiction de rentrer en contact avec sa compagne, sous peine de voir son contrôle judiciaire révoqué et donc de partir en prison. Il doit aussi se rendre dans les locaux de "La Parenthèse" deux à trois par semaine où il rencontre d'autres hommes. Sept autres hommes violents sont suivis actuellement quand la structure peut en accueillir 15. "On apprend à gérer nos émotions" explique Yohan.

À lire aussi VIDÉO - Deux personnes placées en garde à vue chaque jour en Indre-et-Loire pour des violences conjugales

Des ateliers et des séances avec une psychologue

"Cela fait partie de leurs obligations de venir ici assure Marie Le Bas, directrice adjointe de "La Parenthèse". Ils doivent suivre à la fois des entretiens en individuel avec la psychologue et des ateliers en groupe et des rencontres avec l'éducatrice pour leurs besoins sociaux". Pour beaucoup d'entre eux, il faut se pencher sur les démarches administratives. "Certains n'ont pas de papiers valables, pas d'ouverture de droits maladie, certains ne savent pas gérer leur budget. C'est tout cela qui est réappris" explique Marie Le Bas.

"Évidemment, ils doivent réfléchir sur la situation de violence qui les a menée ici"

Lors des séances en groupe ou lors des entretiens avec la psychologue, "on travaille beaucoup sur les mécanismes de la violence conjugale, le cycle de la violence, les différents types de violence" détaille la directrice adjointe, ancienne directrice de France Victimes 37 . Yohan et ses camarades discutent et échangent pendant les ateliers collectifs et "on apprend les lois sur les violences conjugales" précise Yohan qui a également beaucoup évolué sur ces émotions : "On nous prépare à ne pas être stressé pendant le jugement et à nous exprimer normalement", sans violence.

loading

Un hébergement pour plus d'autonomie

Yohan et les sept autres hommes violents accompagnés par "La Parenthèse" sont hébergés dans des logements loués par l'association et répartis un peu partout dans la métropole de Tours. Ils sont surtout éloignés du domicile des conjointes. Le loyer et les charges sont pris en charge le temps de leur passage dans cette "parenthèse". "Je sens que j'évolue, je n'ai jamais vécu tout seul explique Yohan. J'apprends à être autonome, ma femme faisait tous mes papiers, elle s'occupait de mes enfants".

"Ils sont tenus de rester dans leur hébergement, ils ont des horaires et ça permet d'être éloigné de la victime et donc ça permet l'efficacité de l'éloignement"

Des visites sont aussi organisées par "La Parenthèse" directement au logement explique Marie Le Bas, "pour voir comment ils investissent le logement et comment ça se passe quand certains hommes sont en colocation". "On travaille aussi beaucoup sur les représentations de genre : qu'est-ce que ça veut dire de faire le ménage, de faire à manger. Pour faire court : ce n'est pas que la femme qui s'occupe des tâches ménagères. Et ce n'est pas réservé qu'à un sexe" poursuit-elle. Ce système permet "un réel éloignement" assure Marie Le Bas, "cette parenthèse dans leur vie permet de réfléchir à leur couple, à ce qu'il s'est passé".

"Je sens que j'évolue"

Six mois après sa mise en place à Tours, ce contrôle judicaire avec placement probatoire fonctionne-t-il ? "On a peu de recul mais on a mesuré une évolution avec les hommes qui ont quitté le système sur ce que sont les violences conjugales affirme la directrice adjointe de "La Parenthèse". On ne révolutionne pas en quatre six mois mais on permet d'ouvrir des possibles".

En six mois, Yohan dit avoir ouvert les yeux. "J'ai vraiment pris conscience que ce n'était pas bien. En prison, je n'aurais peut-être pas appris les mêmes choses confie le jeune homme. Je pensais que les violences n'étaient que physiques mais non, elles sont aussi économiques, ce sont des insultes aussi". Même ses deux enfants de 12 et 14 ans qu'il peut voir un après-midi par semaine assurent avoir remarqué du changement. "Ils trouvent que je suis plus posé, que je réponds plus à leurs questions". Yohan sera jugé début décembre.

S'il sort libre du tribunal, il promet déjà de poursuivre ses séances chez un psychologue. Pour vivre, Yohan perçoit l'allocation adulte handicapé (AAH) et cherche activement du travail dans les travaux publics en déposant de nombreux CV. Pour l'instant, il n'a pas eu de retour.

loading