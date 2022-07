"Ça m'a saisi", en Mayenne le père Luc Meyer raconte sa nomination en tant qu'Évêque par le pape François

Cela n'était plus arrivé depuis six décennies en Mayenne :un prêtre nommé évêque. Il s'agit du père Luc Meyer, l'actuel vicaire général du diocèse de Laval. Le religieux de 53 ans est nommé par le Pape François, Évêque de Rodez et de Vabres. Après 30 ans passés en Mayenne, l'émotion est grande.

Le père Meyer a gardé le secret depuis la mi-mai, depuis un coup de téléphone quasiment tombé du ciel. "Ça m'a saisi. J'ai été surpris".Le prêtre préparait déjà la rentrée de septembre au diocèse de Laval, lorsqu'au bout du fil, un des bras droit du pape François lui annonce la bonne nouvelle.

"_C'était le nonce apostolique, Monseigneur Célestin Migliore_, représentant du Saint-Siège en France. Au début je me suis dit "tiens c'est bizarre, je ne connais pas ce numéro et la personne a un accent italien" (sourires). Et voilà, ça s'est passé comme ça" raconte Luc Meyer. La joie fut malgré tout de courte durée pour le vicaire général du diocèse de Laval.

"Le lendemain de cet appel, mon papa est décédé accidentellement. Ça a été une période de deux ou trois semaines pendant laquelle j'ai eu besoin de beaucoup prier et de me poser. À la fois pour me projeter dans l'avenir, me rendre disponible pour cet appel à aller jusqu'à Rodez et puis en même temps, me faire proche de ma maman et faire mon deuil" poursuit le religieux.

Des souvenirs inoubliables

Luc Meyer, originaire de l'Orne, a passé ses 30 dernières années dans le département de la Mayenne. Accompagner les personnes les plus en difficulté a fait partie de ses missions. Mais le prêtre retient aussi les moments de joie. "Les Journées mondiales de la Jeunesse en 1997. Je n'étais pas encore prêtre et je crois que nous avons accueilli 700 personnes étrangères dans le diocèse. Elles venaient participer à ces journées à Paris. Et moi, j'ai été dans un petit groupe à Ernée. On a accueilli 50 Polonais. Je peux vous dire que c'est resté profondément marqué comme une expérience très très positive. Il y a des amitiés qui sont nées à ce moment-là. Nous sommes allés tous ensemble à Paris. Il y avait un million et demi de jeunes à Longchamp, c'était grandiose. Le métro que je fréquentais régulièrement était transfiguré" se rappelle-t-il.

Le 6e prêtre mayennais promu évêque

Le père Meyer sera ordonné évêque le dimanche 17 septembre à 16h, dans la cathédrale de Rodez. Le dernier prêtre mayennais à avoir été ordonné évêque s'appelle Emmanuel Suhard. En 1928, il devenait évêque de Bayeux et de Lisieux, en Normandie. Citons aussi Vital-Justin Grandin de Saint-Pierre-sur-Orthe. Ce Mayennais a été nommé évêque au XIXᵉ siècle dans une province au Canada ou il évangélisa des peuples autochtones.