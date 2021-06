"Ca m'enlève un poids." Olivier Molari, gérant de la discothèque le Channel, invité de France Bleu Lorraine

"Ca m'enlève un poids terrible de savoir. Enfin, on parle de nous, de notre ouverture dans des conditions acceptables". Gérant du Channel, boîte du centre-ville de Metz, Olivier Molari était l'invité de France Bleu Lorraine pour réagir à la réouverture prochaine des établissements de nuit après quinze mois d'arrêt forcé par la crise sanitaire.

Mais le gérant se pose encore beaucoup de questions sur les conditions de cette réouverture. S'il semble acquis que le service au bar sera interdit, l'instauration ou non d'un pass sanitaire est toujours en discussion. Et sur l'ouverture des pistes de danse, le gérant est encore méfiant : "Ils avaient annoncé leur ouverture, ils vont peut-être revenir dessus. Dans un premier temps, on pouvait danser sans masque, depuis il faut le porter tout le temps, à chaque déplacement, sauf quand vous consommez à table."

15 mois d'arrêt forcé

"On présente les discothèques comme des bêtes noires mais on n'est responsable d'aucune contamination en 15 mois (...) La société a eu des aides pour régler les loyers et des charges mais, nous, on a été oublié. Nous n'avons pas eu droit au chômage partiel. Nous nous sommes débrouillés avec les économies, le système D pour nous rémunérer" ajoute Olivier Molari qui lance un appel à sa clientèle : "les discothèques restent des endroits magiques. On espère que les gens viendront. Le seul souci pour la réussite de la réouverture, c'est si le maximum de gens se font vacciner en cas d'instauration d'un pass sanitaire."