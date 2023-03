"Ça m'évite d'être seule" : en Moselle, étudiants et seniors partagent une même résidence

Dans cet habitat intergénérationnel "En Tandem" situé dans le quartier du Technopôle à Metz, jeunes et retraités cohabitent. Chacun a son appartement (du T1 au T3), mais les 90 locataires partagent ensemble la laverie, la cuisine et la bibliothèque. "On croise des jeunes dans les couloirs, ils nous demandent comment on va. Ca me fait beaucoup de bien et ça m'évite d'être seule", témoigne Georgia, en situation de handicap âgée de 57 ans.

Mots doux et petits coeurs

Dans dix ans, les 75/85 ans passeront de 4 à 6 millions. Il faudra adapter les logements au vieillissement. Une transition démographique qu'a pris en compte l' Association de résidences pour Etudiants et jeunes (ARPEJ) et Vilogia , en créant cette résidence en juillet 2022.

Vêtue de sa chemise de nuit bleue, Georgia nous fait la visite : "Voici la cuisine : c'est là où on partage des moments de convivialité. Et vous n'avez encore rien vu !" nous montre-t-elle en nous guidant vers le deuxième étage. "Nous avons un terrain de pétanque !" Plusieurs fois dans la semaine, les seniors se retrouvent à jouer aux boules dans le hall de la résidence. Un moment pour créer du lien social entre ces différentes générations.

Au centre de la résidence, sur le panneau, est inscrit le programme des activités de la semaine. De l'apithérapie, un atelier choral, un tournoi de pétanque… A côté des mots doux inscrits et des petits cœurs dessinés par les jeunes.

Mathieu, étudiant en première année d'école d'ingénieur habite dans cette résidence intergénérationnelle © Radio France - Emma Dehoey

Un système d'entraide se crée. Mathieu, étudiant en première année d'école d'ingénieur, a l'habitude de descendre la poubelle de sa voisine Maïté : "Ce sont des gestes du quotidien qui nous font du bien aussi. Parfois, on leur donne un coup de main lorsqu'il doivent déménager, ensuite ils nous invitent à dîner chez eux, c'est très agréable." Loin de ses parents et déraciné de sa région natale, Mathieu sait qu'il peut compter sur ses aînés lorsqu'il a le cafard.

Dans son T2, Edith a préparé un gâteau au fromage pour les étudiants. © Radio France - Emma Dehoey

Surtout grâce aux gâteaux d'Edith, ancienne cuisinière de 73 ans : "Nous les mamies, on fait des gâteaux, alors moi je leur prépare des crêpes." Ces petites attentions permettent de créer de la solidarité entre ces générations. "On crée des liens d'amitié, il y a beaucoup d'affection."

Des habitats intergénérationnels qui ont du succès. Deux nouvelles résidences sont en chantier à Mondelange et à Metz, près des Arènes.