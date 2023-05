"Ça manquait en Savoie " un magasin avec des tailles XXL ouvre à Montmélian

La boutique se situe dans la vieille ville de Montmélian, en Combe de Savoie. Un secteur qui accueille aussi des boutiques d’artisanat, une pâtisserie gourmande et un café. Avec ses vêtements plein de couleur, pour tous les âges et bien taillés, la boutique d’Isabelle s’adresse à celles qui n’arrivent pas à être à la mode à cause de leur taille.

« Il faut oser, mais c’est un projet de 20 ans que je réalise » - Isabelle

Cette entrepreneuse a longtemps travaillé comme salariée dans une structure qui accueille du public à Myans (Savoie). Elle avait ce projet de magasin spécialisé depuis 20 ans et elle s’est finalement lancée. Après un an d'étude de projet, de montage financier et de travaux dans la future boutique, elle a ouvert début mai.

Isabelle aime le contact des autres, elle aime conseiller et discuter avec le sourire. « J’ai prévu une boutique accessible aux personnes en fauteuil roulant. On peut se garer facilement. Sur les portants il y en a pour tous les gouts, des vêtements classiques ou plus colorés. Ici la cabine d’essayage est grande ! ». Car dans la boutique « Les vies denses » on regarde, on touche, on essaye. Ce n’est pas un achat sur internet qui boudine et qu'on renvoie. Le défi d’Isabelle est de proposer du choix, à des prix corrects.

Depuis l'ouverture du magasin, elle reçoit les encouragements de nombreuses personnes : "c'est formidable "dit Marie Jo, une cliente. "Je suis certaine que cette boutique va bien fonctionner, car c'est trop frustrant de voir tous ces magasins pour minettes et trop peu de chose pour les autres".

Isabelle a créé sa boutique, avec l'aide de son fils, Jérémie devenu son associé. Une histoire de famille, donc de business et de patrimoine.