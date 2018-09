Loire, France

Le "Momo Challenge" a déjà inquiété des dizaines de familles. Imaginez qu'un enfant se connecte sur WhatsApp et il entre en communication une personne qui s'appelle Momo. Un échange virtuel qui peut tourner au cauchemar parce que ce monstre virtuel lance des défis aux enfants et leur fait peur.

À Saint-Étienne, certains ados et enfants savent bien ce que c'est. Sheldon a 7 ans et demi : "En fait le Momo Challenge, tu vas sur WhatsApp et il y a plusieurs Momo. Par exemple, il y a des trucages et soit il t'appelle, soit il t'envoie des messages." Sheldon raconte qu'un jour il a regardé une vidéo où "_Momo demande à une fille une photo avec un couteau et il commence à la menacer_. Moi, ça me fait peur mais j'aime bien parce que j'aime bien me faire des frissons parfois."

"Apparemment, s'il demande un truc et que tu ne le fais pas, ça tourne mal pour toi", Sheldon explique que parfois il fait des cauchemars après avoir vu des vidéos de Momo Challenge. "Ça veut dire qu'il commence à venir, il vient chez toi, c'est un pirateur et il sait où tu habites et il connaît ta vie."

Sheldon a 7 ans et demi, il vit à Saint-Étienne, il explique ce qu'il aime dans le "Momo Challenge"