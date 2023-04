"Ça me fait très, très mal", la dernière messe célébrée à La Baconnière avant la destruction de l'église

Pour la dernière fois ce samedi 15 avril 2023, les paroissiens et les croyants de La Baconnière ont célébré une messe dans leur commune. L'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien, en très mauvais, va être détruite, faute de moyens pour sa restauration. Un chapiteau a été monté à quelques mètres de l'édifice religieux pour réunir une centaine de personnes venues se recueillir et se souvenir des moments passés dans l'église.

"Un pincement au cœur"

Pour Marie, une octogénaire de La Baconnière, l'émotion est forte à la sortie de cette dernière messe. "Ça me fait très, très mal que l'église soit détruite. Je le regrette même et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas conserver la nef." C'est même un pincement au cœur pour Adeline. "Quelque part, c'est un adieu à un monument important, une église qui est au centre d'un village." Un adieu que le père Franck Viel, qui a officié la masse, voit plus comme un hommage. "On a voulu faire mémoire à toutes les personnes qui ont vécu quelque chose de fort dans cette église, tous les événements familiaux de la vie, les baptêmes, les mariages, les sépultures."

La date de la démolition de l'église Saint-Corneille et Saint-Cyprien n'est pas encore connue.