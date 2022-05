"Ça me rappelle les jours heureux d'avant la guerre" : des réfugiés ukrainiens visitent l'Indre-et-Loire

Alors que la guerre fait toujours rage en Ukraine, en Indre-et-Loire certains essaient de changer les idées aux réfugiés. C'est le cas de la mairie de Ligueil, qui organise des journées de visites et de tourisme dans le département. Le samedi 30 avril c'était la troisième journée de ce genre et huit réfugiés ont pu profiter. Au programme, balade au marché de Loches, pique-nique au lac de Chemillé et visite du château de Montrésor.

Un moment d'évasion

Une journée de balades comme celle là, Natalya n'en avait pas connu depuis longtemps. "C'est un jour très heureux pour moi, qui me rappelle les jours heureux que je vivais en Ukraine avant la guerre", confie-t-elle.

Natalya a quitté l'Ukraine il y a un mois et demi avec une partie de sa famille et de ses amis. Ce petit groupe a trouvé refuge en Indre-et-Loire et certains ont même commencé à travailler. Mais ce quotidien reste marqué par l'inquiétude des nouvelles du pays. "Évidemment, je pense toujours à mes amis et à ma famille qui sont restés là-bas", explique Natalya, émue.

Les Ukrainiens communiquent avec leurs accompagnatrices grâce à des applications de traduction. © Radio France - Solène Gardré

Alors, visiter un château ou pique-niquer au bord d'un lac, c'est une bouffée d'air dans leur quotidien. "Tout à l'heure Natalya est montée sur les jeux des enfants et était étonnée de s'amuser autant", sourit Sylvie Rey, l'une des accompagnatrices du jour et adjointe à la mairie de Ligueil. "Elle réussit encore à trouver du plaisir à certains moments même en sachant ce qu'il se passe dans son pays. Ces journées ce n'est pas grand chose mais je me dis qu'une petite journée par-ci, par-là, ça leur fait du bien."

Pour l'adjointe, l'objectif sans prétention de ces visites est de "donner un petit peu de douceur dans toutes ces brutalités qui leur sont infligées en ce moment. C'est toujours ça de gagné." Natalya acquiesce : "Je suis très reconnaissante de ce que les gens de la mairie de Ligueil font pour nous. Et ce jour restera dans ma mémoire."