"Ça me réveille la nuit" : un mois après l'explosion, le difficile retour à la normale rue Saint-Jacques

C'est la première année qu'Anthony Halbert affiche sur sa boucherie une banderole : "ouvert tout l'été". Son commerce est à moins de 20 mètres de la barrière qui bloque l'accès à la partie de la rue Saint-Jacques (Ve arrondissement), où un immeuble s'est effondré le 21 juin dernier . Pour minimiser les dégâts financiers, le boucher reste ouvert en juillet, en août et ne partira pas en vacances.

La devanture de la boucherie d'Anthony Halbert. © Radio France - Simon Cheneau

10.000 euros de dégâts

Des sanglots dans la voix, le commerçant dit avoir perdu 10.000 euros à cause des "trois jours et demi de fermeture et la marchandise perdue [en raison de la coupure d'électricité lors de l'évacuation]." "Un mois après", il soupire, "c'est très compliqué, car ça n'avance pas vite." Le boucher pointe la lenteur des assurances, "je pense qu'il y en a pour une année pour que tout revienne à la normale' (...)"tout ça, ça me réveille la nuit".

Pour les habitants délogés, le retour à la normale, lui, est encore loin. Cinq immeubles sont toujours soumis à un arrêté d’interdiction d’accès et d’occupation. Plusieurs résidents ont pu aller chercher des affaires dans leur appartement ce jeudi : "On avait 1h30 d'accès, on a pris des papiers et des vêtements", détaillent Olivier et Véronique, qui repartent, le coffre de leur voiture plein, visiter un nouvel appartement meublé à Paris.

Olivier repart la voiture pleine de papiers et de vêtements qu'il est venu récupérer dans son appartement de la rue Saint-Jacques. © Radio France - Simon Cheneau

"C'est fissuré un peu partout, les fenêtres ne tiennent pas debout", vient de constater Marc. "C'est parce qu'il faut qu'on sache si l'immeuble tient encore debout, que l'expertise de solidité soit faite. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra faire les travaux."

Le périmètre de sécurité devant l'immeuble qui s'est effondré, au numéro 277. © Radio France - Simon Cheneau