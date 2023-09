"Ça n'arrête pas" : beaucoup de dons à la collecte de Châtillon pour les victimes du séisme au Maroc

"Attends, mais on les range où les chaussettes ?", demande une jeune fille venue prêter main forte à la collecte pour les sinistrés du séisme au Maroc. C'est ce genre de question qui fusent, toute la journée du dimanche, dans la salle Gabriel Péri de Châtîllon (Hauts-de-Seine), où des femmes s'activent dans un bazar bien organisé pour trier tous les vêtements qui arrivent.

Une nouvelle collecte est prévue ce lundi 11 septembre, de 9 à 13 heures, salle Gabriel Péri à Châtillon. © Radio France - Simon Cheneau

Des vêtements, des shampoings, une tente, que des habitants de Châtillon ou des alentours amènent en grande quantité. Hind est venue avec quatre énormes sacs de vêtements. Sa fille, Leïla, 7 ans, a amené, fière, plusieurs de ses doudous, "car d'autres enfants au Maroc dorment dehors et en ont plus besoin que moi." Il faut préciser que la jeune fille découvrira, ébahie, que sa petite sœur de 3 ans a enlevé les doudous in-extremis des sacs et les a caché à la maison. Elle lui passe un petit savon, la petite sœur fond en larmes. Pas grave, la famille a amené plein d'autres choses.

Une autre collecte prévue

Leïla ne veut pas seulement donner, elle saute sur sa Maman pour la convaincre de rester aider. Avec elle, une dizaine de bénévoles, des femmes, pour beaucoup marocaines d'origine. Latifa a été touchée par le drame, et donne une heure de son temps dans la journée*, "mon mari est parti promener les enfants"*, rit-elle. Elle est étonnée du nombre de donateurs, "ça n'arrête pas, les gens viennent avec des habits de très bonne qualité en plus, des vêtements neufs parfois."

Tellement de vêtements que Dounia Hannach arrête de les collecter. La directrice de l'association Abajad est à l'initiative de cette collecte et en prévoit déjà d'autres, dont une ce lundi 11 septembre, de 9h à 13h, toujours salle Gabriel Péri. "Cette fois on va plus axer sur les médicaments, les tentes, les vêtements chauds, car au Maroc l'hiver arrive." Les dons seront bientôt envoyés au Maroc. "Un transporteur a été tellement touché par notre projet qu'il propose de nous faire un prix sur le transport, ou même de le faire gratuit, on verra bien !", sourit Dounia Hannach.