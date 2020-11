"Ça n'arrête pas !", les magasins de jouets face au succès des commandes

"Je crois au père Noël, mais à ça, non", répond en souriant Didier Bordron, directeur du King jouet de Boufféré, en Vendée, lorsqu'on lui demande si son magasin va bientôt rouvrir au public. Si le chiffre d'affaire reste plus faible qu'habituellement, le bilan, ce jeudi 12 novembre, des deux premières semaines de confinement n'est pas si mauvais.

Jusqu'à 150 commandes par jour

"Le téléphone n'arrête pas de sonner, assure le directeur, devant la montagne de boîtes commandées, entassées à l'entrée du magasin. On les classe par ordre alphabétique, sinon on ne s'en sort pas ! Comme disent les clients en rigolant, c'est la caverne d'Ali Baba ici."

Les commandes sont variables. "Il y a de tout, assure Frédérique, une des cinq salariés, là il n'y a que deux articles mais ça peut monter jusqu'à plus de 200 euros. Depuis début novembre, les commandes augmentent." Les ventes représentent 50 à 60% de celles habituelles à cette période.

Les gens se rendent compte qu'ils ne pourront pas rentrer dans le magasin en novembre, alors ils avancent leurs achats

- Frédérique, vendeuse de jouets

"On est pas dans le monde des bisounours - quoique, on reste un magasin de jouet, lâche Didier Bordron, mais le succès et l'affluence des 'click and collect' chaque jour nous fait penser que les clients nous font toujours confiance." Si le directeur du magasin comprend qu'il ne puisse pas rouvrir pour le moment, rester fermer également en décembre serait catastrophique pour son commerce. Novembre et décembre représentent la moitié de son chiffre d'affaire annuel.