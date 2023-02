"Ça n'arrive pas qu'aux autres" témoigne Stéphanie, gravement blessée dans un accident de la route en 2017

La vie de Stéphanie Cardoso a basculé le 26 juin 2017, sur l'autoroute de Normandie. La jeune femme de 42 ans, qui vit à Ailly-sur-Somme, rentre d'un week-end en famille au bord de la mer quand leur voiture est percutée par l'arrière par une camionnette. Le monospace est projeté comme un boulet de canon, fait un tête à queue, plusieurs tonneaux et termine en glissade sur le côté droit. "Je veux retirer ma ceinture et là je m'aperçois que je n'ai plus d'avant bras droit" raconte Stéphanie. Son mari ramasse sa main, ou ce qu'il en reste, sur la route en attendant les secours.

La voiture de la famille Cardoso a fait plusieurs tonneaux sur l'A13. - Stéphanie Cardoso

Transportée au CHU de Rouen, Stéphanie est opérée toute la nuit. Au matin, mes médecins lui expliquent qu'ils ont tenté une conservation de son bras. "Pour ça, on m'a ouvert le ventre, on m'a placé le bras 'en nourrice' dans le ventre avec la main qui sort pour la vasculariser et tenter plus tard une reconstruction de mon avant-bras" explique la jeune femme. Elle subira plusieurs opérations avant de pouvoir sortir de l'hôpital un mois plus tard avec un membre reconstruit mais plus vraiment fonctionnel. Au total, elle a subit 11 interventions chirurgicales, la 12ème est programmée l'année prochaine et il y en aura d'autres.

Stéphanie a subi plus de 10 interventions chirurgicales au CHU de Rouen pour reconstruire son bras droit.

Des indemnisations insuffisantes

Six ans après l'accident, elle marche difficilement, elle a perdu la mobilité de son bras, une partie de ses amis, la vie professionnelle du couple a été brisée et leurs revenus divisés par deux. Stéphanie était directrice d'une agence de service à la personne. Son mari était patron d'un garage poids-lourd. Il a du démissionner pour s'occuper d'elle qui ne peut pas rester seule. Les médecins lui ont prescrit de la morphine pour soulager des douleurs atroces. "Je souffrais tellement que je demandais à mon mari de m'aider à mourir" raconte Stéphanie. Son mari a repris un travail salarié en 2019 pour rentrer plus tôt à la maison. Presque 6 ans après l'accident, elle se bat encore pour obtenir une indemnisation à la hauteur de son préjudice. En attendant l'expertise finale de son état de santé, elle n'a touché que des provisions grâce à son avocat rouennais Mathieu Bourdet dont le cabinet ne défend que des victimes d'accidents de la route pour tenter de leur obtenir une réparation financière et qui permette de subvenir à leurs nouveaux besoins car il faut parfois adapter le logement ou la voiture au handicap. "Tout un tas de choses que les médecins des compagnies d'assurance n'évoquent pas avec la victime et leur rapport passe ensuite entre les mains d'un gestionnaire qui va indemniser la victime a minima" regrette Maître Bourdet. Récemment, son intervention a permis à l'un de ses clients d'obtenir 303.000 euros au lieu des 38.000 euros proposés par l'assurance. Pour ses clients, c'est d'ailleurs bien plus qu'une question financière. "C'est plus profond que ça. La victime a vraiment le sentiment d'être reconnue comme telle et ça l'aide à tourner la page" explique celui que ses clients appellent parfois "docteur". Il défend les intérêts de plus de 300 clients et le nombre de dossiers ouverts par son cabinet pour des accidents mortels a augmenté de 30% en 2022.

"Je voudrais que l'on comprenne que ça n'arrive pas qu'aux autres"

Stéphanie Cardoso, elle, a écrit un livre et témoigné auprès des jeunes dans les missions locales. "Je me dis que s'il y en a un qui parmi tous ceux là en rentrant un soir qui se dira 'non je prend pas ma voiture' ou empêchera un camarade à lui de prendre sa voiture, j'aurais tout gagné" espère cette mère de deux grandes filles. Elle voudrait aussi pouvoir remercier de vive voix l'homme qui lui a sauvé la vie. L'inconnu qui a déchiré sa chemise pour lui faire un garrot sur l'autoroute alors qu'elle se vidait de son sang. "Je l'ai retrouvé, je lui laissé un message sur son répondeur, mais il ne m'a jamais rappelée" regrette Stéphanie.

Le responsable de son accident, qui conduisait avec 0,32 mg d'alcool par litre d'air expiré, a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, 800 euros d'amende et l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser avant 6 mois.

