"Ça ne sert à rien de se ruer dans les magasins, il y a du stock" explique le directeur du Super U de Cognin

Alors que le président Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir un reconfinement pour plusieurs semaines, certains sont déjà allés faire des courses en prévision. Au Super U de Cognin, en Savoie, ce n'est pas encore le rush comme lors du premier confinement, mais certains rayons commencent à se vider.

"Je voulais de la farine bio pour faire des cookies à mes petits-enfants, mais il n'y en a plus", confie Marie-Claude. Dans d'autres caddies, des rouleaux de papier toilettes, des pâtes ... "Non, je ne fais pas de stock", se défendent plusieurs clients. "C'est juste que des pâtes, je n'en n'avais plus."

En caisse, on constate qu'il y a plus de monde que d'habitude. "Beaucoup plus de monde oui, et de plus gros tickets", confie ... la caissière. "Des clients se plaignent parce que certains rayons sont déjà vides, comme par exemple la farine ou le lait."

Même chose au drive. "D'habitude, je suis en rayon, mais là je viens aider au drive", confie Ghislaine. "Parce qu'on a huit commandes qui tombent chaque demi-heure, alors qu'en temps normal on en a une seule."

Mais le directeur du magasin se veut rassurant. "On est loin de la suractivité qu'on a pu avoir après le premier confinement", explique Philippe Herrera, le directeur du Super U. "Les gens sont un peu plus matures donc il n'y a pas d'inquiétude de notre part. Par contre, il ne faut pas se ruer sur les magasins, ça ne sert à rien."