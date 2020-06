"Ça nous avait manqué !" - Les Rennais ont retrouvé leurs terrasses ce mardi soir

"Ça nous avait manqué !" annonce d'emblée cette bande de jeunes rennais en train de savourer une bière, sur la terrasse des Grands Gamins sur le Mail François Mitterand. Sourires jusqu'aux oreilles, tenues estivales, l'ambiance est conviviale. On pourrait presque croire que le virus n'est jamais passé par là.

Pour autant, les mesures sanitaires sont strictement appliquées. Bérengère Fradet est la responsable du bar des Grands Gamins : "On a mis une distance d'un mètre entre les tables, les gens viennent commander au bar avec un masque, ils se désinfectent les mains à l'entrée, ils rentrent par une porte et ressortent par une autre." Pour la jeune femme, ces mesures sont nécessaires, et finalement pas si contraignantes.

Des mesures qui d'ailleurs rassurent les clients, comme Maxime : "Il y a une bonne organisation, il y a une table par groupe d'amis, il ne me semble pas y avoir de crainte, de risque particulier... Tant que c'est bien géré comme ça, on se prend pas la tête !"

Au Coin à Mousse, la terrasse est délimitée par des bandes de sécurité © Radio France - François Rauzy

Un peu plus loin, à La Cabane, le temps sans pouvoir profiter d'un verre en terrasse a semblé long : "On est des créatures sociales quand même ! Se sociabiliser, voir les copains, enfin ! Les conversations sur Eoom c'est sympa un moment, mais partager une bière en terrasse c'est mieux."

Le patron du bar Benjamin Chedeville se réjouit de ce retour des clients sur sa terrasse : "Il y avait une vraie attente des gens depuis qu'on sait qu'on peut rouvrir. On a eu plein de témoignages de gens qui nous disaient qu'ils allaient se ruer vers le bar. C'est le cas et c'est super ! On se rend compte que _les bars font partie de la vie sociale des gens, notamment à Rennes_. Une ville c'est bar et sans restaurants, c'est vraiment triste. C'est dans l'ADN de la ville." Un ADN retrouvé ce mardi soir sur le Mail François Mitterand.