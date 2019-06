"Ça nous donne envie d'avancer", à Nîmes, de la lingerie adaptée aux femmes atteintes du cancer du sein

Nîmes, France

La nouvelle est tombée comme une bombe. En août 2018, à 31 ans, Nelly apprend qu'elle a un cancer du sein. Et tout s'enchaîne... La mastectomie (ablation du sein malade), la radiothérapie, la chimio. Dans la boutique "Cœur d'Amazone", elle a trouvé du maquillage bio et des soutiens-gorge adaptés. Pour Nelly, il ne s'agit pas seulement de faire du shopping. Ce magasin lui a permis d'oublier son cancer.

"Quand on nous annonce qu'on va perdre nos cheveux, nos cils... On perd toute notre féminité. On se sent vide."

Léonie, la gérante, a connu le cancer du sein de près. Celui de sa marraine, décédée il y a cinq ans. Lorsqu'elle lui rendait visite à l'hôpital, elle aurait voulu lui offrir des soutiens-gorge sexy, pas ceux qu'on trouve en pharmacie. "Je me suis dit que ça manquait, qu'il fallait faire quelque chose", raconte-t-elle. Fille de commerçants, Léonie profite d'une période de chômage pour ouvrir sa boutique, rue du Chapitre, à Nîmes.

De grands rideaux, une lumière tamisée, un canapé... Léonie a tout fait pour instaurer une ambiance chaleureuse, propice à la confidence. "Régulièrement, les clientes me racontent leur histoire. On rit, on pleure... Je sens qu'elles ont besoin de parler, sans être jugées. Dans ces moments-là, je sais que mon travail est utile.", détaille la gérante, émue.

Nelly approuve. Lorsqu'elle sort de cette boutique, elle se sent bien, elle se sent femme. "Mon cancer, il est presque derrière moi. Il me reste six mois de chimiothérapie", précise-t-elle. En attendant la fin du traitement, Nelly ne manquera pas de rendre visite à Léonie... Pour s'acheter, par exemple, un maillot de bain !