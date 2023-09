"Ça nous fait vraiment très mal au cœur", les Restos du cœur de Moselle distribueront moins de repas cet hiver

"On ne peut pas continuer à augmenter le nombre de personnes qu’on accueille parce qu’on n’y arrivera pas", dit Brigitte Busolini, responsable de l’aide à la personne pour les Restos du cœur, dans le secteur de la Moselle-Est. Comme à l’échelle nationale, l’association envisage de réduire la distribution de l’aide alimentaire cet hiver, car les bénéficiaires sont plus nombreux et les frais de fonctionnement des Restos augmentent à cause de l’inflation. Ces derniers mois, le budget pour les achats alimentaires, redistribués ensuite gratuitement aux bénéficiaires, a "doublé", selon Patrice Douret, le président des Restos du cœur.

"On n’a pas les locaux, on n’a pas les bénévoles et on n’a pas la nourriture"

Face à ce constat, l’association n’a pas d’autre choix que de durcir les règles. "Cela veut dire qu’on va appliquer des barèmes un peu plus hauts pour accueillir moins de gens, parce que là, on augmente de 20 à 30% tout le temps. A un moment, ce n’est plus possible. On n’a pas les locaux, on n’a pas les bénévoles et on n’a pas la nourriture pour cela. Il faut vraiment réagir, malheureusement un peu violement", se désole Brigitte Busolini. "Cela nous fait vraiment très mal au cœur. On sait que cela va être difficile. On ne sait pas encore comment on va expliquer et faire comprendre nos difficultés aux personnes qu’on accueille", dit-elle.

En Moselle-Est, les Restos du cœur accueillent environ 6000 personnes et ce chiffre est donc en constante augmentation. A l’échelle nationale, depuis le début de l'année, les Restos du cœur ont déjà accueilli 1,3 millions de personnes, contre 1,1 million sur l'ensemble de l'année 2022. L’appel à l’aide du patron des Restos n’est pas passé inaperçu. Le gouvernement a réagi en annonçant une enveloppe de 15 millions d’euros pour aider l’association. La famille de Bernard Arnaud, propriétaire du numéro un mondial du luxe LVMH, annonce une aide de 10 millions d’euros. La Grande distribution se mobilise également, les groupes Les mousquetaires et Carrefour par exemple, annoncent des collectes supplémentaires.

"C’est ça ou les Restos s’arrêtent"

"Les dons peuvent se faire à tous les niveaux. On en a besoin plus que jamais parce que c’est important d’aider et d’être tous ensemble pour passer cette crise. C’est ça ou les Restos s’arrêtent, tout le monde l’a compris. Il faut vraiment qu’on se serre tous les coudes", dit Brigitte Busolini, des Restos du cœur de Moselle-Est. "On a besoin de l’aide de tout le monde, y compris pour devenir bénévoles car plus on accueille de monde, plus il faut de bénévoles et puis financièrement, on a des besoins toujours plus importants. Chacun à son niveau peut faire quelque chose. Je crois qu’aujourd’hui, chacun doit faire quelque chose", dit-elle.