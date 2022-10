"Ça me retourne le cœur" : les magasins Camaieu baissent le rideau pour la dernière fois

"Je me suis sentie obligée de venir et de leur dire un dernier au revoir." Cliente fidèle de l'enseigne roubaisienne, Nina tenait à être présente dans la boutique de Leers, près de Lille, à quelques heures de la fermeture définitive. "Je porte du Camaieu depuis mes 18 ans, aujourd'hui j'en ai 36... Je ne m'y attendais pas et je pense que les salariés, encore moins."

Des clientes fidèles venues faire leurs adieux

Un peu plus loin dans la file, Danielle, une septuagénaire, a du mal à cacher son émotion. "Je suis très triste de voir partir cette enseigne qui m'a accompagnée pendant de nombreuses années. Il y avait du choix, de la qualité et pour pas cher. Je pense aussi aux employés qui vont devoir retrouver un emploi et ça m'attriste."

Un soutien qui touche particulièrement les vendeuses de la boutique, encore sous le choc. "Les clientes sont venues avec des mots de soutien, des chocolats, des cadeaux, des fleurs... vraiment, ça fait chaud au coeur", confie l'une d'entre elles.

Des centaines de clientes défilent dans la boutique Camaieu de Leers depuis mercredi. © Radio France - Gwendal Lavina

Tous les stocks sont partis en trois jours

Depuis l'annonce de la liquidation judiciaire de l'enseigne prononcée ce mercredi par le tribunal de commerce de Lille, les employés du magasin ont vu passer des centaines de clientes. Et ça se voit : dans la boutique, les rayons et les cartons sont vides. "Quand je vois le magasin comme ça, ça me retourne le cœur. C'est le néant total. En sept ans, je n'ai jamais vu mon magasin comme ça."

Encore aujourd'hui, le flots de clients en caisses a été ininterrompu, il fallait patienter jusqu'à 10 minutes pour passer. Seule consolation pour les 500 employés de la région : le chiffre d'affaire réalisé lors des trois derniers jours doit permettre de négocier un meilleur plan social en leur faveur.

Tous les stocks ont disparu en trois jours. © Radio France - Gwendal Lavina

Des salariés du siège à Roubaix sont également venus soutenir l'équipe en boutique. "C'était important d'être là", explique Malika. "Tout s'est passé de manière si précipitée... _On ne s'attendait pas à ce que tout s'enchaîne aussi vite_. La semaine qu'on a passé était une semaine dingue, on est passé par toutes les émotions", regrette Nicolas, également salarié au siège. "Et aujourd'hui, il faut fermer ce chapitre".

La difficile question de l'après

Quelques minutes avant de baisser le rideau pour la dernière fois, les salariés de la boutique se prennent dans les bras, certains fondent en larmes. "Et maintenant ?" Pour Fréderick, qui a fait toute sa carrière comme vendeuse chez Camaieu, il va falloir un peu de temps avant de se remettre à chercher du travail. "Vous savez, quand vous passez 29 ans dans une boite, que vous y avez tout appris, vous avez confiance... Mais là _je me dis, je vais sur mes 50 ans et je n'ai plus l'âge, il va y avoir des plus jeunes._.. Il va me falloir du temps pour retrouver cette confiance."

Les clientes laissent sur la vitrine des mots de soutien. © Radio France - Gwendal Lavina

L'enseigne roubaisienne aurait fêté ses quarante ans en 2024.