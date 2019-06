"Ça nous fera un beau souvenir" : des élèves d'Amiens Nord peignent des fresques avant la démolition du Grand Mozart

Amiens Nord, Amiens, France

Ils ont passé une heure, pinceaux à la main et blouse blanche sur le dos. Ce vendredi, des enfants de l'école primaire du Pigeonnier sont venus colorier les toiles géantes qui seront bientôt accrochées sur l'immeuble Grand Mozart. Cette barre emblématique du quartier va être détruite en septembre 2020, dans le cadre du nouveau plan de renouvellement urbain Avant la démolition, le bailleur, la municipalité et la métropole d'Amiens ont lancé l'an dernier un travail de mémoire avec les habitants du secteur.

Ces derniers mois, l'artiste-plasticien Jérome TOQ'R a ainsi créé huit œuvres, huit immenses toiles en noir et blanc, que les élèves ont finalement mis en couleurs lors d'un atelier sous la halle Colvert, à deux pas du bâtiment.

"Ca représente une terre, il y a aussi une sorcière, un homme et un immeuble, décrit Rayane, 11 ans, accroupie avec son pot de peinture jaune dans la main. Quand ça va être accroché, ça va être très beau !"

Rayane et son amie Elia en plein coloriage. © Radio France - Hélène Fromenty

Avec ses amies, Rayane a grandi dans les environs. Difficile pour elles d'imaginer que la barre qu'elles ont toujours connue ne sera bientôt plus là. "Mon quartier sans le Grand Mozart, ce n'est pas vraiment mon quartier, assure Yasmina. Je n'aime pas trop."

"C'est comme si on coupait la moitié du quartier," assure Benie, 10 ans. "Mozart ça va nous manquer, ça va faire de la peine à tout le monde, mais on a pas le choix, c'est comme ça..." continue Keïna, philosophe.

Une sorte de "au revoir"

Pas évident non plus pour Elia. Cette petite de 9 ans a vécu dans un appartement du Grand Mozart, mais sa famille vient tout juste de déménager. "J'y ai quand même passé 6 ans, précise-t-elle. Ici, je me suis fait beaucoup de copines. Du coup, ça me fait plaisir de faire cette fresque."

C'est en quelque sorte une manière de dire "au revoir" à cette immeuble. Tout comme pour Alicia, qui s'apprête à partir avec ses parents. "C'était vraiment super de vivre ici, je suis un peu triste car je voulais rester. Mais on doit déménager. Avec cette toile, j'aurai un vrai souvenir de mon bâtiment."

Au total, huit fresques seront accrochées au Grand Mozart le mardi 11 juin. © Radio France - Hélène Fromenty

Si la météo le permet, les huit fresques seront hissées au Grand Mozart mardi 11 juin. Elles devraient y rester jusqu'au début des travaux, a priori à la fin des travaux.

Info pratique : vous pourrez découvrir les œuvres mercredi 12 juin dans l'après-midi. Plusieurs animations sont organisées près du Grand Mozart à partir de 14 heures. Il y aura des lectures de contes, des ateliers créatifs, des expositions, un goûter, et donc l'inauguration de ces fresques sur l'immeuble.