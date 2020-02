"Ça permet de souffler quelques heures" : la "pause des aidants" inaugure ses locaux à Guéret

Guéret, France

C'est le genre d'endroit dont Chantal aurait rêvé, il y a quelques années, quand elle s'occupait nuit et jour de sa sœur handicapée et de son beau-père âgé. La "pause des aidants", service du centre communal d'action sociale (CCAS) de Guéret, inaugure jeudi 6 février de nouveaux locaux rue de Paris.

Ces nouveaux murs permettent au service de se développer et de proposer une nouveauté pour soutenir les "aidants", ces personnes qui prennent soin d'un parent ou enfant malade, âgé ou handicapé. Elles sont entre huit et onze millions en France. A Guéret, elles peuvent désormais confier leurs proches à la "pause des aidants" pendant une demi-journée, le temps de se reposer et de vaquer à leurs occupations. Chantal, désormais bénévole, témoigne :

Quand j'étais aidante, c'était 24h/24, 7j/7. Je ne sortais plus de chez moi, il n'y avait personne pour m'aider. Grâce à la "pause des aidants", on peut laisser les personnes en sécurité le temps d'aller chez le coiffeur ou de faire les magasins. Quelques heures de détente font du bien, sinon on y laisse vraiment des plumes.

La "pause des aidants" propose également des ateliers ouverts aux aidants, aux aidés et aux seniors. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Des aidants épuisés

"C'était une demande des aidants, ils sont souvent épuisés de s'occuper de quelqu'un. Là, ils peuvent souffler et avoir un peu de répit sans se soucier de laisser leurs proches seuls à la maison", explique Marie-Christine Guyonnet, directrice du CCAS de Guéret. Ce service ne sera pas gratuit et disponible uniquement sur rendez-vous.

La particularité et la richesse, selon Marie-Christine Guyonnet, est que les personnes âgées ou handicapées seront prises en charge par des salariés (une coordinatrice et un travailleur social) mais aussi une dizaine de bénévoles, eux-mêmes aidants.

La "pause des aidants" ne se limitera pas à cet accueil. Ce sera également un lieu ouvert à tous, aidants, aidés et seniors. Des cours de gymnastique, une chorale et des ateliers notamment de loisirs créatifs seront régulièrement organisés. La salle dispose également d'un vélo spécial qui permet de faire de l'activité physique et cognitive.