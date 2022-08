"Ça peut tuer quelqu'un" : les rodéos urbains inquiètent les habitants des Gibjoncs à Bourges

Des motos qui pétaradent à toute heure de la journée ... et de la nuit. Les rodéos urbains peuvent faire vivre un enfer aux habitants de certains quartiers. Et c'est un véritable danger. Deux enfants ont d'ailleurs été grièvement blessés à Pontoise, en région parisienne, vendredi 5 août. Le pilote de la motocross qui a renversé les victimes a fini par être interpellé. La réaction du ministre de l'Intérieur a été immédiate : 10 000 contrôles tout au long du mois d'août pour juguler ce fléau.

En Berry, de nombreuses opérations policières sont déjà menées depuis plusieurs années. Elles vont se poursuivre dans les prochaines semaines. Et cela pourrait rassurer les habitants importunés par ces rodéos. Dans le quartier des Gibjoncs, à Bourges, nombreux sont les témoignages. Nacera se promenait avec sa fille âgée d'un an. "Il y avait quelqu'un qui arrivait vite sur la voie des piétons. Ça me fait très peur, ils font n'importe quoi", raconte-t-elle au micro de France Bleu Berry. La dangerosité de ces rodéos urbains n'est plus à prouver. "Ça peut tuer, ça peut blesser quelqu'un. Ça me fait vraiment peur. Étant parent, je ne supporte pas", ajoute Isabelle.

Durcir le ton contre les auteurs de ces rodéos urbains

Dans l'Indre, le député François Jolivet s'est également exprimé sur le sujet. Sur son compte Twitter, il fait part de sa volonté d'expérimenter une technique pour arrêter motards complètement inconscients. Il prend l'exemple de la police de Londres qui peut percuter à faible allure les motos pour neutraliser les individus. "Cela empêche les individus de pénétrer en zones piétonnes. Il faut plus d'outils tactiques pour nos policiers", écrit le député de la majorité présidentielle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix