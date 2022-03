"Ça pousse à aller au bout de soi-même" : paroles de tourangelles MOF, Meilleur Ouvrier de France

C'est un concours qui a notamment été popularisé par le chef Philippe Etchebest et son fameux col bleu blanc rouge dans l'émission Top Chef sur M6, le concours de Meilleur Ouvrier de France ! Un titre prestigieux qui ne concerne pas que le secteur de la cuisine, et qui est en plus décerné à de plus en plus de femmes ! A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ville de Tours a mis à l'honneur une vingtaine de femmes MOF, Meilleur Ouvrier de France, venues de tout le pays. Parmi elles, une poignée de tourangelles.

Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller

Son métier de préparatrice en pharmacie ne la prédestinait en rien à devenir Meilleur Ouvrier de France en broderie blanche. Un loisir au début, qui est vite devenu une passion pour Marie-Alice Canard, puis une envie de décrocher ce col bleu blanc rouge. Pour cela, elle réalise un chemisier brodé. "Moi je faisais ça le soir, le matin, avant d'aller travailler. Il devait y avoir à peu près 800 ou 1000 heures de travail".

Un investissement qui l'a conduit à décrocher ce titre en 2004. "Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Ça pousse à aller au bout de soi-même. Et encore maintenant, je progresse. On apprend toujours".

C'est important de montrer que l'on peut être autre chose que mère au foyer

Françoise Macaire est elle aussi devenue maitre en broderie blanche. Elle aussi sur le tard, à 62 ans. Elle avait des choses à prouver, après des années passées à élever ses enfants. "Ça me permet de me valoriser en tant que femme, puisque moi, j'étais mère au foyer et je peux vous dire qu'on est loin d'être reconnu ! Quand vous allez en réunion d'amis, les gens parlent de leur métier. Personne ne vous demande ce que vous faites de la journée, comme si on ne faisait rien dans ce métier. Donc, en tant que femme, oui, effectivement, c'est important de montrer que l'on peut être autre chose que mère au foyer".

C'est elle aussi un peu pour cela que Sylvie Lezziero a passé le concours de Meilleur Ouvrier de France il y a 18 ans. Pour montrer qu'elle n'était pas seulement mère au foyer, mais "ingénieur en sérénité familiale" comme elle dit. Elle en ressent aujourd'hui une grande fierté. "Quand on dit qu'on a ce titre, il y a tout de suite le col bleu blanc rouge qui s'affiche dans les yeux des personnes. Il y a vraiment une reconnaissance. Et puis on doit être fier de porter les couleurs françaises".

Elle qui est MOF en broderie blanche accompagne aujourd'hui des jeunes qui eux postulent à un autre concours, celui de Meilleur apprenti de France. Au niveau national, seuls 15% des Meilleurs Ouvriers de France sont des femmes, tous secteurs confondus.