"Ça procure une émotion indescriptible" : des chasseurs de Corrèze partagent leur passion

La secrétaire d'État chargée de l'Écologie se déplace dans le Loiret ce lundi pour présenter le plan "zéro accident" de chasse. Il devrait être question d'un durcissement des sanctions, un certificat d'aptitude, ou encore une application pour renforcer la sécurité... C'est un plan qui veut lutter contre les accidents de chasse : deux non-chasseurs ont été tués la saison dernière et six personnes ont été blessées grièvement.

Des chasseurs passionnés

Les chasseurs de Lubersac en Corrèze passent tous leurs week-ends dans les forêts du coin pour chasser. Ils estiment le faire dans les meilleures conditions de sécurité. Julien Colombo, président de la structure de chasse de Lubersac, rappelle les consignes avant la battue. "On fait attention quand on tire bien évidemment" dit-il à ses camarades.

Les chasseurs font un rappel des consignes de sécurité avant la battue. © Radio France - Philippine Thibaudault

Gilet orange sur le dos, la quinzaine de chasseurs disparaît dans la forêt. Un groupe avec les chiens, un groupe avec le fusil à la main. "Chacun à sa place : ceux qui sont postés ont des armes, et ceux qui suivent les chiens n'en ont pas. C'est par mesure de sécurité" raconte le meneur.

La chasse, c'est une affaire de famille. Le père et le grand père de Julien dirigeaient déjà l'association avant lui. Dans le groupe, il y a aussi son petit frère Nicolas, 28 ans, et son chien Popeye, trois ans. "Voir ce que sont capables de faire les chiens, c'est magnifique, ça procure une émotion indescriptible" tente d'expliquer Nicolas.

La chasse se termine par le tir d'un chevreuil. © Radio France - Philippine Thibaudault

"A 10 ans, je prenais mon fusil de bois"

Sa passion a commencé dès l'enfance. "A 10 ans, je prenais mon fusil en bois en faisant mine de chasser. Je finissais vite mes devoirs pour que mon papa m'emmène avec lui" se rappelle-t-il. Zélie n'a pas de fusil en bois dans ses mains, mais à 12 ans, elle suit son père à la chasse tous les week-ends. "Parfois, on court, on marche, on attend que les sangliers et les chevreuils se montrent" décrit la jeune fille.

La partie de chasse se conclut justement par un tir de Jordan sur un chevreuil. "À chaque fois, j'ai toujours de l'émotion" dit-il. Il ne reste plus qu'à partager le chevreuil et à le distribuer aux propriétaires des terrains de chasse.