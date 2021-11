"Ça remet de la gaité" : premier week-end d'ouverture pour le marché de Noël de Tours

La magie de Noël s'est emparée de Tours. En même temps que les illuminations, le marché de Noël a ouvert ce vendredi soir. 75 commerçants sont installés dans quatre lieux de la ville, comme l'an passé : boulevard Heurteloup, place de la Résistance, place Anatole-France et place de la cathédrale (avec un marché artisanal qui n'ouvrira que le 13 décembre).

Un peu de magie et de gaité, malgré le masque obligatoire

"Ça fait un petit côté magique, ça remet de la gaité", sourit Jean-Noël, venu se promener avec sa compagne Océane. "On regarde et des fois, il y a des choses qui attirent l'œil. Ces maquettes à monter en bois, par exemple. C'est sympa pour mon petit frère !" Thé, poupées russes, produits cosmétiques ou encore bijoux, il y a de quoi trouver des cadeaux à glisser sous le sapin.

Anita vend des jeux en bois, dans son chalet installé boulevard Heurteloup. C'est la troisième fois qu'elle vient au marché de Noël de Tours. © Radio France - Chloé Martin

Mais pour les commerçants, le marché commence encore timidement. La faute à la dispersion des chalets, selon Anita, qui vend des jeux en bois. "Les gens se demandent pourquoi c'est aussi petit et ne vont pas forcément se déplacer sur tous les sites." Pas bon pour le commerce, ni pour l'ambiance. "C'est mieux de laisser un marché de Noël ensemble qu'éclaté".

S'ajoute à cela le port du masque obligatoire. "On a l'habitude maintenant", balaient Kieran et Alexis. En revanche, contrairement aux mesures prises par la préfète ce vendredi après-midi, il n'y a pas de contrôle du pass sanitaire.

Le masque est obligatoire sur le marché de Noël de Tours. © Radio France - Chloé Martin

Un petit vin chaud pour bien démarrer la saison - Grégory

Mais la magie de Noël résiste à tout, comme la gourmandise. "Ça nous permet de déguster avec mon arrière-petite-fille une gaufre au chocolat. Et puis peut-être, un petit vin chaud pour l'arrière-grand-mère et la grand-mère !", s'enthousiasme Madeleine. Grégory et Clémence, eux, ont déjà succombé. "Évidemment, le petit vin chaud pour bien démarrer la saison ! Il est délicieux, on vous le recommande".

Le marché de Noël est aussi l'occasion de se réchauffer avec un verre de vin chaud. © Radio France - Chloé Martin

Vin chaud ou pas, vous pouvez profitez du marché de Noël tous les jours jusqu'au 2 janvier 2022, de 11h à 20h du dimanche au jeudi, et de 11h à 21h les vendredis et samedis.