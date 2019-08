Ça roule pour les trottinettes électriques en libre-service sur Annecy

Haute-Savoie, France

_"C’est pratique, on évite les bouchons"_. Depuis le mois de juin, cet annécien est devenu un adepte de la trottinette électrique en libre-service. Et il n’est pas le seul. Selon Circ (ex Flash), premier opérateur à avoir déployé sa flotte (130 engins) dans le centre-ville d’Annecy, en deux mois ce service a séduit plus de 20 000 personnes. "Nos trottinettes électriques ont parcouru 80 000 km", précise Francesco Ferrarri, responsable locale de la société. "Nous avons eu quelques cas de trottinettes jetées dans le lac ou volées, mais globalement les annéciens et les touristes sont respectueux du matériel."

100 nouvelles trottinettes électriques à Annecy

La cohabitation avec les autres modes de déplacement ne poserait pas ou très de problèmes. "Cela se passe bien, assure Gilles Bernard, adjoint au maire. On a plus de soucis avec les vélos électriques sur les trottoirs." Annecy est la première française ville de taille moyenne a disposé de trottinettes électriques en libre-service. Après une phase de test qui va durer six mois, la mairie décidera en octobre si elle pérennise ce service. "Nous allons rencontrer les loueurs, voir avec eux quels sont les trajets effectués et opter, s’il le faut, pour la création de zones de stationnements proches des parkings ou des arrêts de bus", explique l’élu annécien. Si Annecy conserve la trottinette électrique en libre-service ce sera pour "proposer une solution de déplacement doux pour le dernier kilomètre du trajet domicile-travail".

En attendant, la ville d’Annecy a indiqué avoir donné son feu vert à l’arrivé dans le centre-ville d’un deuxième opérateur. A compter de ce lundi, la société Bird va déployer plus de cent nouvelles trottinettes électriques.