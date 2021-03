" Ça s'est joué à 20mn " : dans le Saulnois, le temps de trajet vers les urgences est un risque de plus

Pour les habitants de Château-Salins et ses environs, les services d'urgence les plus proches de Metz et Nancy sont à plus de 30 minutes de trajet. Un seuil défini comme critique selon une étude menée par l'association des maire ruraux de France publiée ce lundi.

L'association des maires ruraux de France révèle dans une étude ce lundi que 10 % de la population, soit plus de 6 millions d’habitants, vivent à plus de trente minutes d’un service d’urgence, dont les trois quarts d’entre eux vivent en milieu rural. Le pays du Saulnois en Moselle fait partie des zones qui dépassent ce seuil critique.

Le temps de trajet, facteur de risque

Zaki gère un restaurant Kebab dans le centre bourg de Château-Salins, et se souvient de cette année 2015 où sa maman a été prise d'un violent malaise, victime d'une méningite : " Quand on appelé les pompiers, puis on a consulté le Samu, au départ ils ont pensé à des maux de tête. Son état s'est aggravé très vite ensuite. Le temps qu'ils arrivent finalement et qu'ils l'amènent à l’hôpital, elle était tombée dans le coma ", explique-t-il.

Si elle avait été prise en charge beaucoup plus tôt, elle n'aurait pas vécu ça - Zaki, à propos de sa mère victime d'une méningite

Sa maman s'est remise mais vit aujourd'hui avec une trachéotomie : " Si elle n'avait pas été dans le coma aussi longtemps, elle ne l'aurait pas eue ", explique Zaki. Ici, le temps de déclenchement des secours a sans doute eu un effet sur l'aggravation de l'état de sa mère : " Ça s'est joué à 20 minutes près oui, parce que les pompiers ont mis plus de temps à arriver ", reconnait-il. Il remarque aussi l'absence de défibrillateurs dans le centre ville. En cas d'arrêt cardiaque, " le temps que les médecins arrivent, c'est trop tard ", dit-il.

La ville dispose d'un hôpital pour assurer les soins ambulatoires courants et des consultations médicales © Radio France - Natacha Kadur

Dans les rues de la ville, d'autres habitants partagent des souvenirs de situations plus ou moins graves où l'éloignement a pu être une difficulté supplémentaire. Michel, qui a perdu sa mère atteinte d'un cancer, se souvient des ses premiers déplacements tous les deux jours vers l'hôpital de Nancy, à près de quarante-cinq minutes de route : " C'est vrai que c'était embêtant, il fallait y aller pour les rayons et la chimio", témoigne-t-il.

Déplacements impératifs pour consulter des spécialistes

Amandine, coiffeuse dans le centre ville, réside à Saint-Médard, un village encore plus isolé d'après elle. Elle a bien eu quelques soucis lorsque sa fille est tombée malade d'une infection pulmonaire : " C'est l'hôpital de Sarrebourg le plus proche, à 40 minutes de chez moi. Mais là-haut ils ne font pas de services d'enfants donc on a dû aller jusqu'à Nancy. "

Château-Salins est pourvue d'un hôpital pour les soins ambulatoires et de plusieurs médecins plus spécialisés comme un gynécologue. Certains professionnels de santé s'y déplacent pour assurer une permanence un jour dans la semaine, ce qui rallonge néanmoins les délais des patients pour avoir un rendez-vous. Pour beaucoup, "c'est le prix à payer " pour habiter à la campagne, explique un autre Michel, qui reconnait que pour consulter des spécialistes, " il faut avoir un véhicule et se déplacer ".