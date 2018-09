Plus d'un tiers des 1 500 emplacements disponibles pour la braderie de Chambéry ont déjà été réservés ce mardi à la mi-journée. Lundi les organisateurs ont même battu le record d'inscriptions sur une première journée avec plus de 450 dossiers remplis.

Chambéry, France

"On est passé devant le local lundi et vu le monde on s'est dit qu'il fallait revenir tôt mardi pour s'inscrire." Dalila s'inscrit cette année pour sa deuxième braderie et ne s'attendait pas à trouver autant de monde devant le local de l'association de commerçants "Chambéry en ville", qui organise cette braderie. Elle fête ses 42 ans cette année et elle va donc attirer encore énormément de monde.

"J'ai déjà vendu pour 400 euros !" Des Chambériens expliquent pourquoi ils s'inscrivent à la braderie. Copier

1 500 emplacement sont cette année disponible pour les particuliers qui souhaitent faire de la place dans leur grenier. "Et on gagner un peu d'argent, ce n'est pas négligeable," précise Gérald, qui s'inscrit pour la dixième fois. "D'habitude je vends pour 200 ou 300 euros. Cette année ce sera de la vaisselle et des vieilles chaises."

Il y aura de la place pour tout le monde

Mardi, à la mi-journée, les organisateurs avaient déjà attribué plus de 600 emplacements. "Rien que lundi on a rempli 450 dossiers, c'est du jamais vu, d'habitude on ne dépasse pas 350 sur une première journée," explique Loïc Rodriguez, qui fait partie de l'équipe d'organisation. "Cette année il y a moins d'emplacements et c'est l'association qui place les gens dans une des huit zones. Du coup beaucoup ont peur de ne pas avoir de place, c'est pour ça qu'on a autant de monde aussi vite." Il assure malgré tout que tout le monde aura une place pour la braderie, qui démarre samedi soir à 22h. "Certains s'inscrivent juste pour le samedi soir, d'autres que pour le dimanche, la nature fait bien les choses, personne ne restera sur le carreau."

Une carte d'identité suffit pour s'inscrire

Les inscriptions restent gratuites cette année et il suffit d'une carte d'identité pour remplir un dossier. Le local de Chambéry en ville se situe au 64 passage Henri Murger et il est ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 jusqu'à samedi.