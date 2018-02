Bugeat, Corrèze

En ville la couche de neige n'atteint pas les dix centimètres. Pas de quoi faire peur donc à Christine : "Le neige avant il y en avait beaucoup, pour ainsi dire, là il n'y en a pas ! " Personne ne s'en plaint de fait. Surtout pas Michelle et Jean-Luc qui sont installés à Bugeat depuis avril dernier, en provenance d'Orléans. C'est leur première neige. "C'est joli, les extérieurs de la commune sont très beaux. Nous on apprécie beaucoup".

La récré plus longue

Pour trouver quelqu'un qui apprécie moins la neige, il faut chercher du côté de ceux qui conduisent. "Je suis bien obligé, dit Mickaël, livreur. Il faut bien que je travaille." En précisant que quand la route n'est pas déneigée du tout, il ne livre pas. Pour trouver enfin les plus heureux, il faut aller à l'école. Les enfants ont fait des batailles de boules de neige, des bonhommes et des constructions en tout genre. Louise a fait par exemple une maison avec sa copine Maëva. "Je prends de la neige et puis après avec le pied je serre et ça fait une maison."On a remplacé le cours d'EPS par tout ce qui est jeux avec la neige et on leur laisse un peu plus de temps évidemment précise la directrice Sylvie Lachaud