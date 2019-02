"Ça suffit !" : les responsables politiques de Drôme Ardèche appellent à manifester contre l'antisémitisme

Valence, France

Tous ensemble pour dire non à l'antisémitisme. Les représentants de la majorité des partis politiques seront côte à côte ce mardi soir pour dénoncer l'augmentation des actes visant la communauté juive. Une initiative de la Licra, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Des rassemblements sont prévus à Paris, Place de la République à 19 heures, mais aussi à Marseille, Caen, ou encore Saint-Etienne.

A Valence, une trentaine d'organisations et de partis politiques appellent à marcher ensemble de la préfecture à la place Simone Veil. Une union sacrée, enfin presque, étant donné que certains ont été oubliés ou mis de côtés. Debout la France par exemple, pas "invité" mais qui participera quand même. C'est aussi l'intention du Rassemblement national de la Drôme, qui a dénoncé dans un communiqué "l'ostracisme des partis dits de gouvernement."

On préfère être sûr de ceux qui sont à côté de nous" - Nicolas Daragon, secrétaire départemental des Républicains

"Il nous a semblé qu'il y avait eu régulièrement des expressions de la part des dirigeants du Rassemblement national qui n'allaient pas vraiment dans le sens de la lutte contre l'antisémitisme", confie Nicolas Daragon, maire de Valence et secrétaire départemental des Républicains dans la Drôme. "Donc à un moment on préfère être sûr de ceux qui sont à côté de nous."

Ensemble, ils vont marcher pour rappeler que l'antisémitisme n'est pas un avis ou une opinion, mais un délit. "Ce n'est pas acceptable, il faut agir, et dès le plus jeune âge", explique Mireille Clapot, députée de la République en Marche de la 1ère circonscription de la Drôme. "Quand on commence dans la cour de récréation à dire "sale juif", "sale pédé" ou "sale arabe", c'est là que peut naître la graine de la discrimination."

Des Gilets jaunes de Valence participeront à cette marche silencieuse

Comme cette haine s'est parfois exprimée dans les manifestations ces dernières semaines, Pierre Jouvet appelle aussi les Gilets jaunes à participer au rassemblement. "Parce que nous devons, main dans la main, dire stop", enchaîne le porte-parole national du Parti socialiste. "Qu'ils dénoncent encore plus fortement ces actes et le pays en sortira grandi."

Les gilets jaunes de Valence, en tout cas, seront là, pas au milieu des élus, mais juste derrière. Pour montrer, disent-ils, qu'ils ne sont ni des voyous, ni des racistes. Un rassemblement est aussi organisé à 19 heures à Privas, devant la mairie, et à Chabeuil. Autre initiative, à Plats, en Ardèche, avec un dépôt de gerbe à 18 heures, devant la maison ou est née Marie Banc, reconnue "Juste parmi les nations" pour avoir sauvé des enfants juifs pendant la Seconde guerre mondiale.