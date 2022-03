Jusqu'à présent, en Mayenne, on ne parlait quasi exclusivement que de football et de cyclisme. Mais, grâce aux performances du XV de France, le rugby connait un bel engouement dans le département. Reportage au Rugby Olympique Mayennais.

Ça tourne de plus en plus ovale en Mayenne grâce aux performances du XV de France

Le dernier Grand Chelem des Bleus remonte à l'année 2010. Ce samedi soir, le XV de France peut gagner le 10ème Grand Chelem de son histoire contre l'Angleterre au Stade de France. Une rencontre pour mettre un coup de projecteur sur un club de notre département : le Rugby Olympique Mayennais.

à lire aussi XV de France : cinq questions à Marc Lièvremont avant le crunch face à l'Angleterre

Depuis deux ans, le ROM profite d'une arrivée inattendue de nouveaux joueurs et a même pu créer cette année une section de "baby rugby", pour les petites et petits âgés de 3 à 5 ans. La bonne forme de la sélection nationale et la fin de la crise sanitaire Covid profitent à ce club alors que la Mayenne n'est pas une terre de rugby.

ECOUTEZ Copier