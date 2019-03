Ça tourne rond pour l'éolien en Bretagne !

Un record de production électrique à partir de l'énergie éolienne a été battu le jeudi 14 mars. La Bretagne y a contribué. Dans la région, la production d'énergie grâce à l'éolien est de plus en plus conséquente.

Bretagne - France

Un record pour l'éolien. D'après RTE (réseau transport d'électricité), le jeudi 14 mars à 14h30, la France a battu un record de production d'électricité grâce à l'énergie éolienne : 12,3 GigaWatt. De quoi couvrir 18% de la consommation électrique du pays. Ce jour-là, grâce à des vents forts, l'éolien est même devenu la deuxième source d'électricité du pays, loin derrière le nucléaire.

En Bretagne aussi la production augmente. Elle a grimpé de 11% l'an dernier par rapport à 2017 grâce au 622 éoliennes installées dans la région. C'est dans le département des Côtes d'Armor que l'on décompte le plus de mâts (217). En revanche, c'est dans le Morbihan que ces éoliennes produisent le plus d'électricité. Tout simplement parce qu'elles sont plus puissantes.

Un record régional le 8 février

La région peut devenir encore plus performante puisque selon le décompte des services de l'Etat, 130 mâts ont été autorisés mais pas encore construits. En général, il faut compter deux à trois ans avant le branchement au réseau.

La Bretagne a contribué au record de production enregistré jeudi dernier, mais le record régional est tombé le 8 février grâce à des vents favorables pour pouvoir faire tourner les pales des éoliennes à la bonne vitesse. L'éolien représente aujourd'hui 45% de la production d'électricité de la région, devant l’hydraulique et le solaire.