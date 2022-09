"Ça va être le bazar" : les déchets ne seront plus collectés en porte-à-porte dans une partie de la Gironde

Le Smicval, le syndicat mixte chargé de la collecte des déchets dans le Libournais et en Haute-Gironde, vient de voter une nouvelle réforme. D'ici à début 2025, plus de 200.000 personnes devront se déplacer dans des points de collecte collectifs pour jeter leurs déchets ménagers.

C'est un geste qu'ils ont pris l'habitude de faire pour le verre, mais ils devront bientôt l'appliquer pour les déchets ménagers. D'ici à début 2025, plus de 200.000 habitants en Gironde devront jeter leurs déchets dans des points de collecte collectifs répartis dans chaque quartier. Les éboueurs ne passeront plus avec leur camion en porte-à-porte. C'est le sens d'une réforme inédite du Smicval, le syndicat mixte de collecte des déchets dans le Libournais et en Sud-Gironde, votée mardi 6 septembre, pour réduire la quantité de déchets collectés. Plus de 130 communes sont concernées, et la mesure fait déjà polémique.

"Je plains la personne qui va avoir ça à côté de chez lui", déplore Reynald, qui habite à Coutras. "À cause des odeurs, des mouches, des asticots..." Au contraire, Filo espère que les rues de la commune seront plus propres. "Avant, les gens jetaient parfois les déchets par la fenêtre", explique-t-elle. "Alors s'il y a un point de collecte collectif, ça va peut-être les discipliner un peu. Là, ils seront obligés d'aller vers ces nouveaux bacs."

"Comment je vais faire ?"

"Ça va être le bazar", estime Marie-Josée, 80 ans. Celle qui habite Coutras depuis toujours marche avec un déambulateur. Même si un point de collecte devrait être installé à chaque fois pour 150 habitants, elle n'est pas vraiment rassurée. "J'ai déjà une grande maison, il faut que j'aille au bout de mon allée pour porter les poubelles et je demande aux aides ménagères de le faire parce que moi, ça me fatigue", continue Marie-Josée. "Imaginez s'il faut aller dans un point donné encore plus loin. Moi j'habite en-dehors de Coutras. Alors comment je vais faire ? Prendre ma voiture pour quelques centaines de mètres ?"

"Le dispositif sera adapté pour chaque cas particulier", veut rassurer Sylvain Guinaudie, le président du Smicval. "Il y aura une solidarité entre tous les acteurs. On peut aussi imaginer que ces bacs soient positionnés sur les lieux de vie. Pour qu'on passe devant quand on va à la boulangerie par exemple, quand on va prendre un train, quand on amène nos enfants à l'école", continue-t-il. "Il faut faire en sorte que ce geste ne soit pas un nouveau geste, mais un geste fluide dans la vie quotidienne."

Limiter la hausse de la taxe

Pour justifier cette réforme inédite, Sylvain Guinaudie met en avant le pouvoir d'achat des habitants. "Le monde des déchets est en train de connaitre des transformations majeures", affirme-t-il. "Les coûts de traitement en décharge ou en incinération augmentent en permanence. On a aussi d'autres coûts qui ne font qu'augmenter, comme les prix des carburants. Et donc, si nous ne faisons rien, d'ici 2026 le coût des traitements des déchets risque d'être multiplié par deux, ce qui sera répercuté sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères."

Il faut réduire la quantité des déchets que l'on amène à l'enfouissement. Sylvain Guinaudie, président du Smicval

Sylvain Guinaudie, le président du Smicval, assure que cette mesure va bénéficier au pouvoir d’achat des habitants. © Radio France - Bastien Munch

Mais la raison ne peut pas être uniquement économique, lui répondent les maires opposés à cette réforme du Smicval. "On est d'accord que ce n'est pas un sujet simple à traiter", commence Jérôme Cosnard, le maire de Coutras. "Mais je ne crois pas qu'on doive regarder ça sous un angle purement financier. Je pense qu'il faut intégrer avant tout le rapport humain face au service public, particulièrement sur un sujet qui va concerner les gens dans leur vie pratique." L'élu estime qu'on ne peut pas "écarter d'un coup de revers de main tout ce qui a été mis en oeuvre sur le déchet, sur la collecte en porte-à-porte et sur le service public qu'on amène au quotidien".

Des collectes en plus organisées par les communes ?

Jérôme Cosnard demande donc un moratoire sur cette réforme votée par le Smicval, le temps de mener une nouvelle concertation. Le maire de Coutras connait bien le sujet, puisqu'il a lui-même mis en place un système de points de collecte collectifs dans l'hypercentre de sa commune. "Dans ce genre d'hypercentre, ça peut avoir du sens, parce qu'il y a un habitat beaucoup plus concentré que dans les villages", affirme-t-il. "Et pourtant, ça a quand même des conséquences. La commune est obligé d'organiser deux ramassages en plus chaque jour."

C'est la double peine. - Jérôme Cosnard, maire de Coutras

"Le matin, vous arrivez et vous voyez des sacs autour des points de collecte, déposés dans la nuit par des gens. Donc les agents de la municipalité font un premier tour en début de journée", décrit le maire. "En début d'après-midi, c'est la même chose : des points de collecte sont ramassés à nouveau. Et après, ces déchets sont renvoyés au Smicval. C'est donc la double peine : non seulement c'est un service supplémentaire qui est payé par les administrés, mais en plus la facture de ces déchets est de nouveau payée par les habitants."

Pour éviter ce débordement des bacs, le Smicval pourrait installer des capteurs pour alerter les camions de ramassage en cas de besoin. À terme, un système d'abonnements devrait aussi être mis en place pour la collecte des déchets. Les habitants choisiront leur forfait, sur le même principe que pour l'électricité ou les opérateurs téléphoniques. Ensuite, ils accèderont aux bacs avec des cartes magnétiques selon la quantité de déchets qu'ils ont planifiée.