"Ça va être passionnant" : Louis Burton en course pour la victoire sur le Vendée Globe

L'arrivée du futur vainqueur du Vendée Globe est annoncée pour mercredi 27 janvier. Cela dépendra évidemment de l'évolution des prévisions météorologiques. Ça fait déjà 75 jours que les skippers sont partie des Sables d'Olonne pour leur tour du monde à la voile en solitaire. 33 au départ le 8 novembre, ils ne sont plus que 25 en course. Parmi eux, Louis Burton, deuxième au pointage effectué ce vendredi 22 janvier à midi.

La route est encore longue pour le navigateur qui a fait de la voile sur le lac d'Eguzon dans sa jeunesse. Mais sa stratégie de course semble payante, lui qui a été retardé en plein océan Pacifique par des problèmes sur son bateau. "Ça bombarde, c'est cool. On croise pas mal de cargos, on sent que la civilisation approche", explique-t-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Huit skippers peuvent encore prétendre à la victoire finale, de Charlie Dalin à Jean Le Cam. "Tout le monde a l'air d'avoir son bateau opérationnel. Ça va être passionnant, ça va être une bonne régate", se réjouit Louis Burton.

Rien ne perturbe le skipper. Rien ou presque... "Il y a beaucoup de poissons volants. Il y en a un qui a dû se cacher quelque part, parce qu'on sent une odeur", explique Burton.