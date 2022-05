CAB, fin de la collecte publique pour les gros producteurs de déchets

Sur le territoire de la Communauté d’agglomération Bastiaise, déjà une vingtaine d'entreprises ont franchi le cap, et une quarantaine d'autres devraient leur emboîter le pas d'ici le mois de novembre. En effet, depuis le début avril les gros producteurs de déchets, plus de 8000 litres par semaine, ne sont plus pris en compte par la collecte publique et doivent faire appel à des prestataires privés. Pourtant, tout le monde n'a pas trouvé de solution comme le reconnaît Jean-Charles Leonardi, élu de la CAB en charge des déchets : « On a malheureusement des personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore fait appel à des prestataires privés. Donc malheureusement les déchets, nous les retrouvons dans des bacs du service public. Malheureusement, ces déchets sont en très grande quantité et ça crée un désagrément et ça déstabilise aussi les services de collecte. Ces entreprises sont identifiées, il n'y en a pas beaucoup, la grande majorité a joué le jeu et fait appel à des entreprises privées. Ces entreprises identifiées seront prochainement contactées et je ne doute pas que les élus de la CAB, éventuellement, se réservent le droit d'aller en justice si demain ce genre de désagrément venait à perdurer. »

« Aucun retour, aucune aide »

Pourtant, et ce n'est faute de mauvaise volonté, parfois les solutions manquent tout de même et la situation semble insoluble à François qui gère une épicerie, en centre-ville à Bastia : « Depuis, on essaie de discuter avec eux pour faire chiffrer exactement ce qu'il en est au niveau du contenu des déchets. On nous dirige vers des professionnels, qui sont soi-disant, en mesure de nous desservir. Depuis mi-février on est en contact avec certaines entreprises, on a aucun retour positif pour avoir un traitement des déchets, en payant bien sûr, en faisant ce qu'il faut, mais on a aucun retour, ni en nous fournissant des containers, ni en nous faisant ne serait-ce qu’un devis. Donc ça fait un mois et demi qu'on trimballe un peu les déchets à droite et à gauche et qu'on n’a pas d'autre solution, aucun retour et aucune aide de la CAB pour nous aider à trouver des solutions. »