Les éleveurs de chèvres corses, regroupés au sein de l’association "I capraghji corsi", sont inquiets. Depuis plusieurs années ils vendent de moins en moins de cabris à l'occasion des fêtes, la faute notamment aux importations toujours plus nombreuses.

C'est le plat traditionnel de nombreuses familles insulaires à l'occasion des fêtes de fin d'année et il constitue pour les bergers une rentrée d'argent non négligeable, mais le cabri ne fait plus recette chez les éleveurs insulaires.

L’association "I capraghji corsi" s'inquiète et avance plusieurs explications à la baisse des ventes dont la modification du mode de consommation. Les clients achètent de plus en plus rarement un cabri entier, mais plutôt une moitié ou un quart.

Mais le secteur souffrirait surtout d'une concurrence venue d'ailleurs.

L'inquiétude des éleveurs caprins à la veille de Noël

« Certains cabris sont importés du continent et vendus entre huit et dix euros le kilo », explique Paul-Jean Poggi éleveur caprin. «Nous les vendons environ quinze euros le kilo, jusqu’à vingt pour certains, mais ceux du continents n’ont pas la même qualité ! Si cela continue comme ça nous n’aurons plus qu’à mettre la clef sous la porte »

Selon Lisa Carlotti, membre de l’association « I capraghji corsi », les cabris importés sont élevés au lait en poudre et coûteraient deux fois moins cher que les locaux, élevés de manière traditionnelle. Les éleveurs insulaires sont donc inquiets car la vente de fin d'année constitue une part essentielle de leurs revenus.

Les cabris corses sont encore élevés de manière traditionnelle - Thibault Quilichini

De son côté, le syndicat des bouchers de Haute-Corse est monté au créneau. Son président est intervenu dans le forum sur RCFM. Louis Constant déplore que les éleveurs n'aient pas fait appel plus tôt à son syndicat pour alerter sur cette situation.

« Ils auraient pu se rapprocher de nous, nous sommes le dernier maillon de la filière avant le consommateur. Si on veut se battre contre les arrivées massives du continent il ne faut pas se battre seul dons son coin »