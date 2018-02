Garder ses semelles propres peut relever du parcours du combattant dans certains quartiers de Dijon. Les efforts de prévention et de répression des services de la ville semblent faire effet dans le centre, mais les rues excentrées sont encore un terrain miné.

Rue neuve-bergère, ce mardi, nous avons compté 26 crottes de chien, soit un caca tous les 15 mètres. Si bien que les enfants de l'école Chevreul à l'angle, l'on rebaptisée "rue du caca". Loin des pavés impeccables, il faut le reconnaître, de l'hyper centre, les artères parallèles subissent de plein fouet les incivilités, pourtant Dijon métropole investit quatre millions d'euros par an pour la propreté de sa voirie.

Les services de la ville passent au moins une fois par semaine. © Radio France - Lila Lefebvre

Rue de la préfecture, Ida, se livre à un véritable jeu d'équilibriste pour sauver sa paire de tennis blanches "c'est très dangereux, il y a plein de risques. Mais bon, c'est le problème dans toutes les villes françaises", se résigne-t-elle.

Mais ce qui agace la jeune femme, c'est que les campagnes de prévention se multiplient, et pourtant le comportement des Dijonnais ne semble pas évoluer. "Il y a des panneaux de prévention, des poubelles à peu près partout, des distributeurs de sacs à crotte ! Après il suffit de se prendre en charge". La municipalité a effectivement mis les gros moyens pour faire de Dijon une ville propre, 62 agents mobilisés chaque jour, et 1820 poubelles.

Des verbalisations depuis la rentrée

Depuis septembre, Dijon métropole est même passée à la vitesse supérieur. Finies les campagnes prévention du mois de juin avec ses affiches contre les incivilités placardées partout en ville, maintenant place à la répression. Vous êtes passibles de 68 euros d'amende, pour chaque mégots, chewing-gum, crotte, et même papier qu'on vous surprendrait à laisser traîner.

Une mauvaise vitrine pour la capitale de la gastronomie

Rue Jeannin, peu avant le déjeuner, un chien fait ses besoins en plein milieu du trottoir, son maître accourt, un petit sac à la main, "moi je le fais systématiquement, mais ce n'est clairement pas le cas de tout le monde". Marc tient un troquet, avant d'installer ses tables en terrasse, tous les matins, il lui faut passer un grand saut d'eau, "les crottes c'est tous les jours ici, des fois je surprends les chiens et leurs maîtres et ils me disent "mais je n'ai pas de sac", alors je cours dans mon bar leur chercher des sacs, je n'ai pas le temps de revenir qu'ils sont déjà partis".

Parfois, on trouve des crottes, à côté des sacs à crottes. © Radio France - Lilla Lefebvre

Les artères secondaires sont les plus touchées, "les agents n'y passent qu'une fois par semaine, contre deux pour le centre ", concède Nathalie Koenders première adjointe à la ville de Dijon, en charge notamment de la propreté.