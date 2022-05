Caché par un couple de Messac pendant l'occupation, l'écrivain Marcel Cohen de retour dans le village breton

C'est un retour très émouvant qui va se faire samedi 7 mai à Messac, devenu Guipry-Messac en Ille-et-Vilaine. 77 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, Marcel Cohen, journaliste et écrivain parisien, va revenir sur les traces de ses bienfaiteurs. Enfant juif il a été caché pendant l'occupation nazi par un couple de la commune Anne-Marie Voland et Mathurin Gru. Marcel Cohen a engagé une démarche auprès de l'Etat d'Israël pour qu'ils reçoivent la Médaille des Justes à titre posthume, décernée à des personnes non juives pour leur acte de bravoure pendant la seconde guerre mondiale. Une demande officielle a été déposée par Marcel Cohen auprès de Yad Vashem, le mémorial situé à Jérusalem et construit en hommage aux victimes de la shoah.

Un destin qui bascule

Le 14 aout 1943, dans le Paris de l'occupation, le destin de ce garçonnet juif va basculer. Marcel Cohen a 5 ans. Sa famille vit dans un appartement du boulevard de Courcelles à Paris. L'enfant est un peu turbulent et sa mère demande à la bonne, surnommée Annette, d'aller le promener au parc Montceau situé à côté. Quelques minutes plus tard, la police française surgit chez les Cohen. Le père de Marcel, sa mère, sa petite soeur âgée de 3 mois, ses grands parents paternels, son oncle et sa grand tante sont arrêtés. Dans le camp de Drancy, la mère de Marcel réussit à faire passer une lettre d'adieu où elle demande à Annette de s'occuper de son fils. Les membres de la famille Cohen seront tous gazés à Auschwitz. Annette, Anne-Marie Voland de son vrai nom, retourne chez elle à Messac auprès de son mari Mathurin Gru.

L'enfant caché

Marcel vit caché dans une maison située rue de la gare à Messac jusqu'en 1945 aux risques et périls du couple car durant l'occupation, cacher un enfant juif est un acte passible de la peine de la mort. Le garçonnet a peu de contacts avec les enfants du village car il ne va pas à l'école. Après la guerre, il sera confié à une nouvelle famille à Paris ; il ne reverra jamais sa bienfaitrice décédée en 1952. Samedi, à Messac, Marcel Cohen fera connaissance avec la famille d'Annette qui vit dans l'est de la France. Marcel Cohen s'attend à une rencontre très émouvante.

Un travail de mémoire

Marcel Cohen a pu retrouver la trace d'Anne-Marie Voland grâce au travail d'un historien local Jean Claude Bourgeon qui présentera ce samedi 7 mai son ouvrage sur la résistance locale. Il vient de publier _Mélanie a dit Oui, Guerre, Résistance, aventures humaines, témoignages et révélation_s, un ouvrage de 970 pages dont 64 en hors-texte de photos et documents couleurs. L’auteur présentera son livre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h salle annexe de la mairie à Messac, l’entrée sera libre. Le public pourra se procurer l’ouvrage ou retirer ses réservations.