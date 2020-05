CARTE - Cacophonie dans le Morbihan : quatre communes rouvrent leurs plages et cinq autres les ferment

La réouverture des plages est un sujet qui divise dans le Morbihan en plein déconfinement progressif. Elles ont été interdites d'accès dès le début du confinement le 17 mars. La semaine dernière, la préfecture du Morbihan accordait des dérogations à 33 communes pour qu'elles puissent rouvrir leurs plages au début du week-end. Une semaine plus tard, cinq de ces maires font marche arrière et décident de les fermer par arrêté municipal. Il s'agit de Billiers, Damgan, Erdeven, la Trinité-sur-Mer et Saint-Philibert. Le concept de plages dynamiques sans possibilité de poser sa serviette ou de pique-niquer n'a pas été respecté selon ces élus avec des incivilités constatées comme le non respect de la distanciation sociale et la présence de groupes statiques.

25 plages rouvrent dans le Morbihan

Dans quatre autres communes du département, la situation est complètement inversée. Les maires demandaient une dérogation au préfet et ils l'ont obtenu ce mercredi. Du coup, des autorisations sont accordées à 25 plages situées sur les communes de Baden, l'Ile-aux-Moines, Larmor-Plage et Locmariaquer. A Saint-Pierre Quiberon, une plage supplémentaire est ouverte par rapport au week-end dernier.

Les plages du Morbihan autorisées (situation du mercredi 20 mai 2020) - Préfecture du Morbihan

Rappel à l'ordre du préfet

Dans un communiqué, le Préfet du Morbihan, Patrice Faure rappelle que l'autorisation d'accès aux plages est soumise au respect strict des règles sanitaires mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 (distanciation, activités autorisées sur la plage, groupes de moins de 10 personnes et gestes barrières notamment). Un renforcement des contrôles par les forces de l'ordre est prévu pour ce week-end de l'Ascension.