CADA de Bélâbre : Une soirée pour dire "oui" au projet

Malgré les quelques gouttes de pluie, ils étaient plus d'une centaine réunis près du plan d'eau de la commune. Dès 18h, les militants politiques et syndicaux, les membres du collectif "oui au cada" qui organisait l'évènement, les élus locaux, les Bélabrais et Bélabraises et les habitants des communes voisines sont arrivés, petit à petit.

ⓘ Publicité

"Notre but c'était vraiment de créer un moment de partage et d'échange entre les gens" précise une membre du collectif qui ajoute également que cette soirée se voulait la moins politisée possible "Il y a forcément un peu de politique quand on aborde ces sujets là, mais ce n'est pas notre but. On veut pas politiser ce rassemblement, on ne veut pas savoir de quel bord sont les personnes". Les élus l'affirment aussi, ils ne sont pas venus avec une volonté de s'afficher. Le but était de venir "en soutien au projet et au maire de Belabre car c'est ce que nous défendons en tant qu'organisation" affirme le conseiller régional LFI-Nupes Aymeric Compain.

Une centaine de personnes rassemblée ce samedi à Bélâbre, en soutien au projet de CADA © Radio France - Corentin Bemol

Des animations avaient lieu : un atelier "contes pour enfants" où des membres du collectifs lisaient des livres aux enfants présents. Un atelier "initiation au djembe" avait également lieu et un DJ sur place : "DJ Tranquille" pour animer la soirée avec des vinyles.

"Ca me fait chaud au coeur"

Des habitants de la communes sont venus, réunis sous un préau, ils apportent différents plats pour un pique nique partagé. Maité est venu en soutien alors qu'à l'époque le projet de Cada ne l'avait pas enchanté. "Au début, j'avoue, que je me disais qu'est qu'on va bien pouvoir leur apporter. Et puis avec le temps, j'ai changé d'avis" affirme t-elle.

Devant ce rassemblement, Laurent Laroche, le maire de Bélâbre ne cache pas son émotion. "Ca me fait chaud au cœur de voir que l'on est pas seul dans cette histoire. C'est important de montrer que des gens soutiennent ce projet dans ces temps tendu. Voir des gens qui se soucient du sort des demandeurs d'asile ça fait chaud au cœur. je le répète mais les gens de Bélâbre aspirent à la tranquillité. Les gens qui vont venir ici aspirent aussi à cette même tranquillité".