CADA de Buzançais : Un centre d'accueil "sans problèmes"

C'est l'affaire qui a mis le feu aux poudres à Bélâbre. Début février le conseil municipal de la ville vote l'installation d'un CADA, un Centre d'accueil pour Demandeur d'Asile. Un établissement qui sera géré par l'association Voltais et installé dans une chemiserie désaffectée. Des habitants ainsi que des militants de partis d'extrême droite montent alors au créneau.

Les opposants affichent leurs inquiétudes quant à la sécurité et à l'éducation des enfants par exemple.

"Des craintes compréhensibles, Il y a toujours la peur de l'inconnu" confesse Madjid Belradja, directeur du CADA de Buzançais, commune indrienne d'environ 4500 habitants. Depuis 2016, ce centre héberge temporairement des demandeurs d'asile venus de partout dans le monde, notamment des pays en guerre. La communauté afghane est particulièrement représenté. En moyenne 70% des réfugiés hébergés dans ce centre ne sont pas francophone.

Le bâtiment principal est en réalité l'ancienne caserne de gendarmerie de la commune. D'autres bâtiments ont été récupéré par le bailleur social Adoma pour héberger jusqu'à 110 personnes en tout. Cinq personnes y travaillent a temps plein, dont des assistants et assistantes sociales. Des associations sont aussi associés au CADA, certaines proposent des cours de Français. Des médecins bénévoles viennent également une fois par mois pour faire passer des visites médicales.

Fuir les persécutions politiques et religieuses

"Trois pièces : La pièce de vie, une chambre pour les enfants et une chambre pour ma femme et m vivre". Un appartement simple, mais ici au moins Mehmet est en sécurité. Il est arrivé au CADA de Buzançais avec sa famille en septembre dernier, après un long périple. Il a en effet fui la Turquie en 2016. Avant Ce quinquagénaire était gouverneur local mais l'arrivée au pouvoir d'Erdogan a tout changé. Opposant politique au régime, il a fait l'objet d'une chasse au sorcière. "Ils m'ont considéré comme un terroriste, ce qui est faux. Pour ma sécurité, j'ai dû quitter le pays" explique t-il.

Une histoire similaire pour Barry. Autrefois ingénieur-informaticien en Guinée, il a fui son pays en raisons de persécutions religieuses. "J'ai dû quitter la Guinée pour me protéger et protéger mes enfants". Aujourd'hui il respire. Sa fille fait partie du conseil municipal des jeunes de la ville, son fils joue dans un club de foot avec d'autres enfants de son âge. "Ma famille et moi on a été très bien accueilli dans ce centre, et globalement on a reçu un plutôt bon accueil des habitants de la ville. Ca se passe très bien, j'ai même réussis à tisser des liens presque de familles avec d'autres demandeurs d'asiles ici. On a pas les mêmes cultures, mêmes religions mais c'est une ouverture sur le monde" confie t-il avec émotion.

"Il n'y a jamais eu de problèmes, aucun"

Deux personnes et leur famille qui attendent une réponse concernant leur demande d'asile. C'est également le cas pour les 110 personnes qu'héberge le centre. Ici, il n'y a que des familles, précise le maire de Buzançais, Regis Blanchet. "Il n' y a jamais eu aucun problèmes. Car nous avons un bon directeur et que la mairie s'investit pleinement dans la vie du CADA".

Même chose, lorsqu'on interroge les habitants de Buzançais. Les personnes rencontrées répondent qu'ils n'ont jamais eu de problèmes avec les pensionnaires du centre.

Aujourd'hui, l'élu comprend les réticences de certains habitants de Bélâbre et explique qu'il a donné quelques conseils à Laurent Laroche, son collègue maire, pour réussir cette installation.

